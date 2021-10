Dodik: Predsjedništvo BiH više ne postoji

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da Predsjedništvo BiH više i ne postoji, a da su tome najviše doprinijeli predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog savjeta Charles Michel "koji razbijaju BiH svojim direktnim aktima", javlja Vecernji.ba.

"Ako hoće s nama razgovarati da ostanemo u BiH, onda će morati uvažavati naše interese. Naš interes je jasan, mi nemamo nijedan tajni interes. Ne provodimo razgradnju BiH kao teritorija. To će možda doći u nekoj od sljedećih faza ako se ništa drugo ne bude moglo dogoditi ovdje u budućnosti”, rekao je Dodik za ATV.

On je naveo da na nedavnom sastanku s Von der Leyen nije htio remetiti atmosferu i nije pričao o unutarnjim odnosima u BiH, ali je ona savršeno dobro vidjela da je imala sastanak s članovima Predsjedništva. “Sva trojica smo imali primjedbe u vezi s nekim procesima vezano za europsko pridruživanje i savršeno dobro zna da bez odluke Predsjedništva BiH nema ništa. I Michel to isto dobro zna i oni upute poziv predsjedatelju (za Summit u Sloveniji)”, naveo je Milorad Dodik. On je ocijenio da Predsjedništvo BiH više i ne postoji poslije događaja u UN-u i ovog što se dogodilo. Dodik je naglasio da se sada vidi kako je koncept da ne postoji Republika Srpska.

"Nažalost, naša javnost, bez obzira na sve, pomalo je zgađena mnogim stvarima koje se stalno fabriciraju, koja zamagljuje suštinu. To je dio strategije koju stranci ovdje medijski čine i oporba koju su nahranili nekim stvarima”, naveo je Dodik.