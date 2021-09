Dobre prognoze poznatog njemačkog stručnjaka: Otkrio kada bi pandemija mogla završiti

Pandemija koronavirusa bi mogla biti gotova u proljeće iduće godine, rekao je poznati njemački zdravstveni stručnjak Karl Lauterbach. Smatra kako će zima donijeti veći broj novozaraženih, no kako će uslijediti veća ograničenja za osobe koje nisu cijepljene protiv koronavirusa.

– To bi moglo dovesti do toga da je pandemija postane prošlost jer ako se uvede pravilo 2G, ljude će to potaknuti na cijepljenje. Na proljeće bi pandemija mogla biti uvelike okončana ako ne dođe do novih mutacija – rekao je Lauterbach. Pravilo 2G, podsjetimo, označava cijepljenje protiv korone i one koji su virus preboljeli.

Njemački se političari, kako piše Fenix magazin, trude da se cijepi što više ljudi. Najavljeni nacionalni tjedan cijepljenja počeo je danas, a svaki se građanin može cijepiti protiv koronavirusa na brojnim mjestima bez prethodnog dogovora. Osim centara za cijepljenje, može se cijepiti u knjižnicama, tramvaju, kod nogometnih igrališta ili u trgovačkim centrima.

Kancelarka Angela Merkel također poziva na cijepljenje tijekom kampanje. U svom video podcastu apelirala je na građane: "Molim vas, zaštitite sebe i druge. Cijepite se".

Šef Ureda kancelarke Helge Braun u nedjelju je u programu ZDF-a rekao kako kampanja neće prestati krajem tjedna već će se nastaviti i u sljedećih nekoliko tjedana.

