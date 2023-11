Božićnice za umirovljenike: Mnogi gradovi i mjesta najavili isplatu, u dva počinje u već ponedjeljak

Za zaprešićke i samoborske umirovljenike od ponedjeljka počinje isplata božićnica, Rijeka počinje zaprimati zahtjeve građana za dodjelu božićnice, a s približavanjem Božića isplatu božićnice najavili su i drugi gradovi. Zaprešić je za sve umirovljenike s prebivalištem na svom području, osigurao božićnicu od 30 eura, a isplaćivat će se u svim poslovnicama Fine do 31. siječnja. Zaprešićki umirovljenici koji primaju samo inozemnu mirovinu, božićnicu mogu podići na Gradskoj blagajni, od 20. studenoga do 1. prosinca, te od 22. siječnja do 31. siječnja. Samobor će božićnice putem Fine isplaćivati od 6. studenoga do 9. prosinca, a dobit će ih svi umirovljenici, osobe s invaliditetom, nezaposleni prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje, nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata te korisnici nacionalne naknade za starije osobe s mirovinskim i ostalim primanjima do 320 eura.

Božićnicu će u Samoboru dobiti 1580 osoba, za koje je Grad osigurano oko 100.000 eura. Za nezaposlene osobe ona iznosi 45 eura, dok za sve s primanjima do 185 eura iznosi 85 eura, s primanjima od 185 do 250 eura 60 eura, a svima s primanjima od 250 do 320 eura isplatit će se božićnica od 45 eura. Grad Rijeka od 6. studenoga do 15. prosinca zaprima zahtjeve za dodjelu božićnice od 60 eura.

Može je dobiti umirovljenik uz uvjet da je član kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad za pojedini broj članova kućanstva. Uvjet je i da osim stana ili kuće u kojoj kućanstvo umirovljenika stanuje, nitko od članova kućanstva nema u vlasništvu stan, kuću ili poslovni prostor koji može iznajmiti.

I velikogorički umirovljenici s mirovinom do 380 eura kao i korisnici nacionalne naknade za starije osobe imaju pravo na božićnicu. Umirovljenici s mirovinom do 200 eura dobit će od Grada božićnicu od 110 eura, oni s mirovinom od 200 do 300 eura 55 eura, dok će umirovljenici s mirovinom od 300 do 380 eura primiti 40 eura. Božićnica će se isplaćivati u poslovnicama Fine od 20. studenoga do 23. prosinca. S približavanjem Božića, isplatu božićnica najavili su i drugi gradovi. Kutina će ju isplatiti umirovljenicima i osobama s invaliditetom. Umirovljenici čija mirovina iznosi do 199 dobit će 55 eura, a oni s mirovinom od 200 do 332 eura 40 eura božićnice.

VEZANI ČLANCI:

Na božićnice mogu računati i omiški umirovljenici, bilo da primaju starosnu, prijevremenu starosnu, invalidsku, privremenu invalidsku ili obiteljsku mirovinu, kao i oni s inozemnom mirovinom. Božićnicu od 95 eura dobit će umirovljenici s mjesečnom mirovinom do 140 eura, oni čija mirovina iznosi od 140 do 270 eura 60 eura, a oni s mirovinom od 270 do 400 eura, božićnicu od 40 eura. Javni poziv za dodjelu božićnica otvoren je do 30. studenoga. Općina Antunovac pozvala je umirovljenike starije od 55 godina, u invalidskoj ili starosnoj mirovini, čija mirovina ne prelazi 400 eura da se do 24. studenoga jave u općinu. Umirovljenici s primanjima do 200 eura mogu računati na 40 eura božićnice, a oni s primanjima od 200,01 do 400 eura 30 eura. Božićnice će se isplaćivati nakon 15. prosinca 2023. godine na brojeve računa umirovljenika.Očekuje se da će s približavanjem Božića idućih dana i tjedana isplatu božićnica najaviti i drugi gradovi i općine, prošle godine božićnice je dijelilo njih stotinjak.

VIDEO Polarna svjetlost iznad Zagreba