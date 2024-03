Dobio 7 godina zatvora jer je Mercedesom ubio ženu: 'Jeste li se sad pokazali prijateljima?'

Nepravomoćno je na splitskom Županijskom sudu ovog četvrtka na sedam godina zatvora osuđen Ante Barišić (21), mladić koji je na ljeto 2022. godine svojim Mercedesom izazvao nesreću i usmrtio 20-godišnjakinju koja je prolazila kroz križanje. Ako presuda postane pravomoćna, 21-godišnjak će imati i zabranu vožnje na 12 godina, prenosi Slobodna Dalmacija.

On je, podsjetimo, 7. kolovoza oko 23.20 sati brzinom od 123 km/h iz Splita u smjeru Kaštela došao do križanja Put Dragočeva - Tamunić. U vozilu su bila još trojica njegovih prijatelja, a on je usprkos crvenom svjetlu na semaforu nastavio dalje i zabio se u Hondu kojom je upravljala 20-godišnjakinja, a koja je prolazila kroz križanje dok joj je bilo zeleno. Njezin automobil se zarotirao i udario u semafor, a djevojka je zbog ozljeda rebara, vratnih kralježaka, noge, ključne kosti i unutarnjeg krvarenja u mozgu preminula četiri dana nakon nesreće. S njom je bilo i njeno dijete koje je preživjelo.

- I jeste li se sad pokazali vašim prijateljima? - pitao je sudac Dinko Mešin mladića za vrijeme objave presude, piše Slobodna Dalmacija.

- Ne znam koliko ste vi uopće ozbiljno shvatili ovo što ste napravili, prolazite kroz jedno crveno svjetlo, pa kroz drugo. A zbog čega to radite? Možda bi razumio da ste bili pod utjecajem alkohola ili opijata, no vi ste bili trijezni i svejedno ste to napravili, ostavili ste dijete bez majke. Žaljenje i kajanje ste izrazili tek kad ste vidjeli da nemate gdje, napravili ste to reda radi, a to je ono što mi zovemo kajanje "pro forme", samo da biste umanjili kaznu. Pa vi ste i nakon ovoga u kolovozu, par mjeseci kasnije u siječnju 2023. uhvaćeni u Zadru da vozite automobil prevelikom brzinom. Znači niste se opametili, niste ovo shvatili ozbiljno - poručio mu je sudac.

