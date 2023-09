Do sada eutanazirano 19.000 svinja: Afrička svinjska kuga je ušla u fazu stagnacije

Od pojave afričke svinjske kuge pa do danas u Hrvatskoj je eutanazirano oko 19.000 komada svinja te je u isto vrijeme zabilježeno i oko 1.100 uginuća. Rekao je to državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Mladen Pavić poslije današnjeg sastanka u Drenovcima, u županjskoj Posavini, gdje je razgovarao s uzgajivačima svinja s ovoga područja.

- Ohrabrujuće sa ovoga sastanka je to što nitko ne gleda unazad i da su svi oni svjesni situacije, koliko je ovaj virus opasan i o čemu je riječ. Ohrabrujuće je i to što promišljaju o budućnosti i pod kojim uvjetima će moći ponovno pokrenuti uzgoj svinja. Tijekom idućih godinu dana objekti u kojima su bile zaražene svinje ostat će prazni, a to vrijeme vlasnici će iskoristiti da ih dovedu do razine kako bi u budućnosti ispunjavali tražene biosigurnosne standarde i ponovno mogli uzgajati svinje. Neki od svinjogojaca će prijeći u peradarstvo, neki u govedarstvo ali će svinjogojstvo i dalje na ovim prostorima ostati okosnica stočarstva – rekao je Pavić.

Kazao je i kako su do jučer, temeljem donesenih odluka i zapisnika s eutanazije, isplaćena 204 gospodarstva kao i da je Vlada financijski dodatno osnažila taj fond tako da će se krenuti s isplatama u još većem intenzitetu. Prema riječima Pavića bolest je ušla u fazu stagnacije te očekuje kako će kroz nekoliko tjedana ući i silaznu putanju pojavnosti. U međuvremenu se u Brodsko – posavskoj kao i Vukovarsko – srijemskoj županiji krenulo s uklanjanjem svih neuvjetnih objekata u kojima se mogu držati svinje kako bi se zadovoljili viši biosigurnosni standardi.

VEZANI ČLANCI

Na upit o broju veterinara na terenu Pavić je rekao kako je to jedan od problema od samoga početka ali i da je na temelju veterinarske solidarnosti na terenu svakoga dana 5-10 ekipa iz cijele Hrvatske. Još jednom je istakao kako su sve mjere, koje su donesene s ciljem suzbijanja virusa afričke svinjske kuge, donesene na vrijeme i da su bila kvalitetne ta da su o svima njima izvijestili i Europsku komisiju.

Na novinarski upit hoće li pojava afričke svinjske kuge donijeti smanjenje fonda svinja u Hrvatskoj Pavić je rekao kako je od pojave bolesti evidentirano 136.000 svinja i 13.000 krmača više.

-Ukupno u Hrvatskoj sada imamo zabilježeno 931.000 svinja od kojih je njih 20-ak tisuća eutanazirano ili uginulo što je na ukupan broj zanemariva brojka – istakao je Pavić.

Progovorio je i o slučaju od jutros kada se kod Donjeg Miholjca prevrnuo kamion sa 140 svinja.

-Svinje su utovarene u Pačetinu, pregledane su i zdrave su. Uslijed prevrtanja kamiona 5-6 ih je uginulo. Svinje ne lutaju prostorom gdje se kamion prevrnuo. Tamo su policija i veterinarski inspektor te su preusmjerene u klaonicu u Osijek dok je prostor saniran i dezinficiran – istakao je Pavić.

Novinarima se obratio i načelnik Općine Drenovci Josip Nasurović koji je rekao kako je do sada na području ove općine eutanazirano oko 4.600 svinja i 300 uginulih sa 202 gospodarstva.

VEZANI ČLANCI

-Kroz nekih dva do tri tjedna prostor općine biti će očišćen od svinja s čime će se steći preduvjeti za novi početak – istakao je Nasurović.

Jedan od onih kojima su eutanazirane svinje je i Josip Brkić kojemu je ovoga mjeseca eutanazirano 238 svinja.

-Trenutno sam zadovoljan mjerama koje donose ministarstvo i Vlada s tim da su neke i u najavi. I kada je riječ o samoj eutanaziji ne mogu ništa loše reći jer je sve bilo dobro organizirano. Javili su se veterinari, a i načelnik je zvao i ponudio pomoć. Bilo je sve dobro organizirano – kazao je Brkić.

Najavio je i kako će dalje živjeti od ratarstva te da će čekati vrijeme kada će ponovno moći držati svinje na svome gospodarstvu.

VIDEO Dvije kuće uništene u eksploziji boce plina u Đelekovcu