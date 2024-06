'Bilo mi je žao kad je auto iz snova kupio netko prije mene, a šok je nastupio kad sam doznala što se zapravo dogodilo'

Šok! To je možda najbolja riječ koja bi opisala gestu Ilijane Bodlović koja je svojoj zaposlenici Dražani Palac darovala ni više ni manje nego automobil, Mercedes novije proizvodnje, crvene boje kojeg je Draža, kako je zovu njeni prijatelji i poznanici iz rodnih Gruda, sanjala. Međutim, tko Ilijanu, Anny Channel, Fitness Any poznaju, onda znaju da je ona uvijek spremna pomoći onima koji su njoj podrška, a Dražina podrška nekoć kao njene klijentice, a posljednjih godina zaposlenice, uvijek je bila neupitna.

Želja za rezultatom

Ilijana ili Ana, kako je od milja zovu, za svoju zaposlenicu, a nadasve prijateljicu Dražu kazala je kako je bila uz nju i onda kad nije imala ništa. I uistinu je Ilijana, kao i svatko tko kreće u poduzetničke vode, imala težak početak, no jednako tako je svojom energičnošću i željom da njene klijentice na fitnessu ostvare željeni rezultat brzo privlačila pažnju javnosti, a onda je u pandemiji interes za treninzima "eksplodirao". Projekt "Novi život" koji je Anny uz podršku najbližih suradnica pokrenula, danas je jedan od najpopularnijih fitness projekata ne samo u BiH već i puno šire. Rad i rezultati doveli su do toga da Anny danas ima brojne zaposlenike koji brinu o svakom segmentu klijenata tako da nam pomalo djeluju kao poliklinika za zdrave ljude jer tu su angažirani i treneri i psiholozi i liječnici i nutricionisti i fizioterapeuti i edukatori i motivatori... koji žele da oni koji vježbaju s Anni zdravo smršave. Danas pričamo o peteroznamenkastim brojkama onih kojima je Anny Fitness pomogao. A uz tu pomoć, okrenut ćemo se i onoj koja nije vezana za treninge. Krajem prošle godine Ilijana Bodlović podržala je projekt pomoći onkološkim pacijentima u BiH s 10 tisuća maraka, a onda se pročulo za to da je Anny pomaganje rutina, prvenstveno onim potrebitima i onima u boli i nevolji. A onda, nakon što je obilježila kraj prošle godine, Anny se potrudila da obilježi i sredinu ove godine i tako dolazimo do novog Dražinog automobila. S Dražanom Palac razgovarali smo u njenim Grudama, netom nakon što se sa svojom šeficom i prijateljicom Anny vratila iz Njemačke, gdje su odradile izuzetno posjećen seminar.

– Kad bolje razmislim, priča oko auta počela je prije otprilike tri mjeseca. Anny me tada pitala kad mi je rođendan, a čim mi je postavila to pitanje, znala sam da priprema nešto. Jer Anny voli iznenađivati ljude, kad god je nekome iz tima rođendan, ona pripremi katering, balone, darove, da čovjek osjeti čar rođendana i, evo, da razmišljam o nekom velikom daru, neki maksimum bio bi mobitel, ali ja se nisam zamarala time, već sam se fokusirala na posao – govori za Večernji list Draža. A prije otprilike mjesec dana kreće sama u akciju za kupnju automobila. – Rekla sam svom dečku da ću promijeniti auto i zamolim ga da nađe u Njemačkoj ono po mojoj želji, a to je taj crveni Mercedes kojeg sam viđala kod jedne obitelji u Grudama i stvarno mi je izgledao fantastično. I on pronađe auto kakav sam ja sanjala. Kazala sam mu da ću otići u banku i raspitati se o kreditu i ako bude sve u redu prijatelj iz Njemačke bi vidio auto i mi bismo ga nakon toga uzeli. Također, i šefici sam rekla da sam našla sebi auto i da ću dizati kredit i ona mi je čestitala, ali kako je bio trening nismo puno komunicirale. Nakon dva dana dečku opet spominjem auto, da je moja konačna odluka podignuti kredit i kupiti si ga, međutim on mi je rekao da je prodan. Bilo mi je žao, no nije kraj svijeta, a u tom trenutku dok je meni bilo žao, auto je već bio kupljen za mene – priča nam Draža s osmijehom na licu. Ona i dalje nije predosjećala da se nešto sprema. – Bio je trening i Ana mi govori o "Novom životu" da krenem s njom kako bismo napravili iznenađenje Ivani i Vlatku, koji će se vjenčati. Izišli smo, ali svi su počeli pjevati i skandirati: Draže, Draže. I ja sam počela plakati jer sam vidjela taj auto za kojeg mi je dečko rekao da je prodan. Iznenađenju nije bilo kraja, a ni danas nisam svjesna svega – priča nam.

Nestvaran osjećaj

Kaže da je iznova obliju pozitivne emocije kad dođu na prostor gdje je vidjela novi auto. – Sjetim se te scene i kad sve to vidim, čitam, još nemam osjećaj da je to moj auto. Ana je stvarno velika humanitarka i kome je god trebalo pomoći, prva je tu, međutim nisam očekivala baš ovakav dar, auto mojih snova. Otkrila mi je da mi je u 9. mjesecu, za rođendan, planirala kupiti auto, no ja sam je ubrzala jer sam htjela dizati kredit. Kaže se, što želim sebi, želim i drugima, a ja svojoj Ani želim sve najbolje – poručila je Draža Palac, vrijedna trenerica koja je na dar od svoje Anny Fitness dobila auto.

