Zbog grčeva završila na hitnoj, šokirala se kad su joj rekli što joj je

Engleskinja Charlotte Thomson, koja sada ima 21 godinu, imala je 19 godina kada je rodila, a da nije ni znala da je trudna.

Charlotte je imala redovite mjesečnice te je svih devet mjeseci mogla stati u svoju odjeću. S obzirom na to da nije znala da je trudna, redovito je izlazila s prijateljima. Kroz cijelu trudnoću udebljala se samo kilogram i pol, a unatoč tome rodila je bebu, djevojčicu Molly, tešku nešto više od 3 kilograma.

Liječnici su objasnili da je Charlottein trbuh ostao ravan jer se beba ''sakrila'' pod rebrima, piše Independent. Tinejdžerica je pred kraj trudnoće za koju nije znala osjećala umor, ali to je pripisala čestim tulumima. ''Mislila sam da je to od čestih izlazaka. S obzirom na to da sam stala u svoju odjeću, to sam samo ignorirala'', ispričala je Charlotte i dodala da je imala redovite mjesečnice. No, nije se radilo o mjesečnici, već o vaginalnom krvarenju koje može biti prouzročeno promjenama na grliću maternice ili s vaginalnom infekcijom.

Tek kad je zbog jakih grčeva u trbuhu i krvarenja usred noći završila u bolnici, liječnici su otkrili da je devet mjeseci trudna i da rađa. ''Rekla sam im da to mora biti pogreška. Nisam imala simptome'', rekla je Charlotte koja je tri sata nakon toga rodila djevojčicu.

''Nisam vjerovala da sam trudna sve dok nisam rodila. Bilo je zastrašujuće prvi put postati mama bez najave. No, ne bih mijenjala Molly za cijeli svijet, sretna sam'', rekla je Charlotte koja više nije u vezi s Mollynim ocem, ali kaže da joj mnogo pomažu roditelji.

Ispričala je i da je bila nervozna kada je svojim roditeljima morala reći što se dogodilo. ''Rasplakala sam se kada su stigli, rekla sam im da nisam znala da sam trudna. Bili su puni podrške i uzbuđeni zbog prvog unuka'', rekla je Charlotte i dodala da više ne izlazi toliko zbog Molly. ''Jedva čekam da joj ispričam priču kako sam otkrila da sam trudna. Ništa što će Molly ikada napraviti neće me toliko iznenaditi kao dan kad se rodila'', rekla je Charlotte.

