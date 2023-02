Djevojčica rođena pod ruševinama dobila dom: Nakon izlaska iz bolnice uzet će je rođak

Sirijska djevojčica čija je majka umrla nakon što ju je rodila pod ruševinama njihove kuće tijekom ovotjednog potresa sada se zove Aja. Budući da su joj roditelji i sva njezina braća i sestre ubijeni, njezin rođak, Salah al-Badran, primit će je kada bude puštena iz bolnice. Uništena je i njegova vlastita kuća u gradu Jenderisu na sjeverozapadu Sirije. On i njegova obitelj uspjeli su pobjeći iz jednokatnice, ali sada on i njegovo kućanstvo od 11 ljudi žive u šatoru, rekao je za Associated Press.

“Nakon potresa nitko ne može živjeti u svojoj kući ili zgradi. Samo 10% zgrada ovdje je sigurno za život, a u ostalima se ne može živjeti”, rekao je, javlja Guardian.

Podsjetimo, tisuće ljudi su se ponudile da posvoje djevojčicu koja se rodila pod ruševinama zgrade na sjeverozapadu Sirije. Kad je spašena, djevojčica Aja i dalje je pupčanom vrpcom bila vezana za majku. Njezina majka, otac, tri sestre i brat su izgubili život u potresu koji je pogodio grad Jindairisu. "Stigla je u ponedjeljak u jako teškom stanju, imala je kvrge, modrice, bila je hladna i jedva je disala", rekao je Hani Marouf, pedijatar koji se brinuo o njoj. "Da je nisu našli na vrijeme umrla bi za sat vremena", dodao je. Sada je u stabilnom stanju.

Video snimke Ajinog spašavanja postale su viralne na društvenim mrežama. Na snimci se moglo vidjeti kako muškarac istrčava iz ruševina zgrade, noseći dijete prekriveno prašinom. Spasioci su odmah umotali dijete jer je temperatura bila oko ništice i prevezli ga u bolnicu u obližnjem Afrinu. Tisuće ljudi na društvenim mrežama su tražili detalje da posvoje djevojčicu.

Aja je jedno od nebrojenog broja siročadi koje je preživjelo nakon potres magnitude 7,8 po Richteru, u kojem je poginulo tisuće ljudi u sjevernoj Siriji i jugoistočnoj Turskoj. Potres prije zore srušio je tisuće stambenih zgrada. No unatoč danima koji su prošli otkako su deseci tisuća ljudi, ili više, ostali zarobljeni u ruševinama, spašavanje se i dalje provodi.

Video: Spasioci leže na ruševinama i slušaju glasove nadajući se da će pronaći preživjele