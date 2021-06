Dječji kamp u kojem se traži mjesto više

Math Magic Kamp, prvi matematički kamp u Hrvatskoj za djecu uzrasta od šest do 10 godina, koji će se održati od 2. do 11. srpnja u Šibeniku, u dječjem hotelu Andrija (****) koji se nalazi u sklopu Amadria Parka, ovoga je proljeća privukao pažnju brojne djece i njihovih roditelja. Naime, ovo je po prvi puta da se održava kamp ovoga tipa. Deset dana provedenih na predivnoj lokaciji, učenje kroz igru, dodatno razvijanje kognitivnih sposobnosti, radionice abakusa, utvrđivanje gradiva ove školske godine i priprema za nadolazeću, razvitak samostalnosti i poticanje na socijalizaciju te sve to uz pregršt zabave, izleta, aktivnosti i još na predivnoj lokaciji u luksuznom hotelu – zvuči kao kamp kojeg želimo pohađati bez obzira na dob!

Upravo zato ne čudi da su i brojne poznate majke poput Ive Radić i Lane Klingor Mihić svoje djevojčice s oduševljenjem odlučile upisati u Math Magic Kamp, a dodatni poticaj svakako je bila i činjenica kako s djecom, koja su podijeljena u razrede po maksimalno deset polaznika, radi stručni tim učiteljica, školskih psihologa, animatora i turističkih vodiča, a u cijelom hotelu je sigurnost na visokom nivou, dok noću polaznike kampa nadzire čuvar.

„Matematiku primjenjujemo svakodnevno u našim životima i svladavanje iste svojevrsni je luksuz. Osnova za sve što radimo. Upravo zato želimo olakšati djeci da nauče razumjeti, ali i koristiti matematiku na praktičnim, jednostavnim i opipljivim primjerima kroz igru“, kažu organizatorice kampa, Sarah Vuković i Antica Filipović Grčić.

Nastava se odvija u prostranim i klimatiziranim učionicama u sklopu luksuzno opremljenog konvencijskog centra. Učenje se odvija VAK-metodom koja podrazumijeva učenje putem više osjetila, odnosno putem vida, sluha i dodira, na kreativan i zabavan način. Tu su i radionice abakusa na kojima djeca kroz druženje razvijaju kognitivne sposobnosti. Nastava se odvija u jutarnjim satima, dok je ostatak dana rezerviran za ležernije aktivnosti.

„U popodnevnim i večernjim satima svakog dana održavat će se nova aktivnost za naše mališane. Aktivnosti se održavaju u hotelu pod vodstvom specijaliziranih animatora, a polaznici će moći sudjelovati u različitim aktivnostima, poput tematskih zabava prilagođenih njihovom uzrastu. Osim organiziranih zabavnih aktivnosti u hotelu, polaznici će moći uživati i na prekrasnim plažama, hotelskim bazenima, prirodu, vodenom parku i minigolfu. Organizirana su i dva izleta – panoramski izlet brodom te posjet Etno selu resorta gdje će održati svečana večera i dodjela diploma“, otkrili su nam iz Math Magic Kampa te dodali kako je baš sve prilagođeno djeci, od nastave preko zabave, pa sve do smještaja, hrane i prijevoza! Osim toga, svi polaznici će dobiti čak i personaliziranu uniformu te školsku torbu sa svim potrepštinama poput bilježnica i olovaka. Što drugo reći no – da nam se barem ponovno vratiti u školske klupe!

Više informacija saznajte na Math Magic Kamp!