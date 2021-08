Divovski požar krenuo prema Ateni, stanovnici okolnih mjesta prisiljeni napustiti svoje kuće

Vatrogasci u Grčkoj nisu uspjeli savladati divovski požar koji se približio sjevernim predgrađima Atene u utorak te je vatra zahvatila naselja Varybobi i Acharnes zbog čega su tisuće stanovnika u bijegu.

"Odmah napustite svoje kuće", pozvao je stanovnike gradonačelnik Acharnesa Spyros Vrettos putem državne televizije.

Stanovnici su primili upozorenja i sms porukama civilne obrane.

Greece is experiencing its worst heat wave in over 30 years, with temperatures set to hit 111°F on Monday. There have been 100+ forest fires in 24 hours, with several villages evacuated. A minister said: "We are no longer talking about climate change but about a climate threat." pic.twitter.com/4NNW2fKGdZ

Gusti oblaci dima vidljivi su posvuda iznad grčke prijestolnice.

Stanovnici naselja zahvaćenih vatrom napustili su svoje domove u panici.

"Bježimo iz pakla", doviknuo je tv izvjestitelju jedan stanovnik iz svog automobila.

Požar se brzo širio iz obližnjih šuma prema nastanjenim područjima, kazao je guverner regije Giorgos Patoulis i pozvao sve stanovnike da odmah napuste to područje.

Greece is burning right now and people are diving in the sea in order to save themselves yet the media hasn't said enough about this. This is the 3rd fire this week. Please keep Greece in your prayers #φωτια #φωτια_Αιγιαλεια pic.twitter.com/CIDqxvRKzR