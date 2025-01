Dislokacija 'Vlaške magistrale' najavljena prije dvije godine, gužve guše promet, a ne događa se ništa, evo što kažu iz ministarstva

Kada će se konačno dislocirati Jadranska magistrala na zadarskom području, a koja je u Dalmaciju donijela masovni turizam, ali i koja je sada toliko zagušena da se od Biograda do Pakoštana ljeti putuje i preko sat vremena? Od njezine izgradnje prošlo je šezdesetak godina, a u nadležnom ministarstvu su za Večernji list njenu dislokaciju iz zadarskog zaleđa u “Vlaje” najavljivali još prije dvije i pol godine.

Stoga smo od nadležnog ministarstva zatražili odgovore kada će se riješiti ovaj prometni problem i dislokacija ove već opasne ceste? Zanimalo nas je u kojoj je fazi sada projekt ceste iznad cestovnog pravca Zadar – Bibinje – Sukošan – Sv. Petar – Sv. Filip i Jakov – Biograd – Pakoštane, a koja je podsjetimo planirana odavno u prostornom planu Zadarske županije. U prilog skoroj izvedbi ovog projekta ide i činjenica da je, kako doznajemo dobar dio zemljišta građevinski nezahtjevan odnosno cesta gotovo da ne bi imala potrebe za tunelima ili premošćivanjem, te i to što dobar dio zemljišta kroz koji bi prometnica išla je u vlasništvu države ili općine. U prilog projektu ide i još jedan kapitalan projekt koji bi se odvojkom vezao baš s “vlaške magistrale” i to prema Turnju, a riječ je dakako o pašmanskom mostu, također godinama istaknutom kao prioritetnim projektom Županije, ali i države.

- Projekt dislokacije Jadranske magistrale u zaleđe, na dionici od Zadra do Pakoštana, trenutačno se nalazi u fazi analize i pripreme. Kako bi se moglo donijeti konačne odluke o detaljima realizacije, nužno je prethodno izraditi idejni projekt i ishoditi lokacijsku dozvolu. Bez tih dokumenata nije moguće pružiti detaljnije informacije o troškovima, rokovima ili tehničkim rješenjima - istakao nam je Josip Bilaver državni tajnik u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture koji tvrdi da su dosada u okviru pripremnih radova, izrađene određene studije i provedena preliminarna istraživanja. Procjena ukupnih troškova projekta u današnjim uvjetima može, kako nam je navedeno, varirati ovisno o konačnoj trasi, potrebi za mostovima, tunelima te rješavanju pitanja vlasništva zemljišta.

- Dio zemljišta na planiranoj trasi u državnom je vlasništvu, no određeni dio vjerojatno obuhvaća i privatne parcele, za koje bi bilo potrebno provesti postupak otkupa ili eksproprijacije.

Što se tiče modela financiranja, razmatraju se različite mogućnosti, uključujući nacionalna proračunska sredstva, fondove Europske unije te potencijalno javno-privatno partnerstvo. Realizacija ovog projekta ima stratešku važnost za prometno rasterećenje priobalne magistrale, sigurnost prometa te daljnji razvoj gospodarstva i turizma u regiji.

- Ispred Ministarstva mora, prometa i infrastrukture svjesni smo važnosti ovog projekta za lokalnu zajednicu, kao i njegove šire regionalne implikacije te će se pri daljnjem razvoju uvažavati interesi svih dionika te vjerujemo kako ćemo vrlo brzo krenuti u sljedeću fazu pripreme ovog projekta - istakao je Josip Bilaver.

Podsjetimo prije dvije godine baratalo se s oko stotinjak milijuna eura nužnih za izgradnju “magistrale kroz Vlaje”, no nakon svih mogućih poskupljenja cijena izgradnje i otkupa zemljišta, sigurno će biti veća, i stoga se, kako doznajemo, nadležni itekako nadaju, sredstvima i iz EU fondova. Iako od nadležnih nismo dobili odgovor kada bi promet s mora moga biti preusmjeren prema Vlajima mogao i startati, postoje procijene da bi to moglo biti do kraja mandata ove ili početkom mandata sljedeće Vlade, a ako se to uistinu i realizira projekt bi svakako bio i turistički zamašnjak tada cestovno itekako dostupnijem zadarskom zaleđu.

