Dio vodstva s Iblerovog trga želi s Jokićem u utrku za gradonačelnika Zagreba

Najjača oporbena stanka kreće u pripreme za lokalne izbore. Na sjednici vodstva u četvrtak trebao bi biti osnovan i izborni stožer, a do sredine prosinca planiraju se izabrati svi kandidati za gradonačelnike, načelnike i župane. Logično, tko će biti SDP-ov izbor za prvog čovjeka Zagreba najzanimljivije je pitanje jer aktualni gradonačelnik Milan Bandić nikada nije imao manju potporu, a iz izbora kandidata SDP-a za glavni grad vidjet će se i koliko još najjača opozicijska stranka ima realne snage izdići se iz vlastitih problema. Predsjednik gradske organizacije SDP-a Gordan Maras de facto je već krenuo sa svojevrsnom kampanjom.

On, kažu naši izvori, jako želi biti kandidat stranke za gradonačelnika, a kako stvari stoje, Gradski odbor SDP-a koji, prema proceduri, i predlaže kandidata za gradonačelnika Glavnom odboru stranke, Marasa je spreman i podržati. Međutim, naši izvori iz vrha SDP-a kažu kako su svjesni da se s Marasom izbori u Zagrebu ne mogu dobiti te da će učiniti sve da stranka nađe nekog drugog kandidata.

>> VIDEO Održan politički performans Foruma mladih SDP-a Zagreb za GK Jabuka

- To bi bila vrlo loša odluka i nju se mora spriječiti. A ako doista postoji intencija zagrebačkog gradskog odbora SDP-a da stanu uz Marasa, a u kojemu uglavnom sjede ljudi odani Davoru Bernardiću, onda je potpuno jasno da će svi oni gurati Marasa za kandidata isključivo iz razloga kako bi za izborni poraz, koji će u tom slučaju biti neminovan, mogli optužiti novo vodstvo s Peđom Grbinom na čelu, a potom u prvi plan izgurati svog kandidata za novog šefa zagrebačkog SDP-a, vjerojatno Rajka Ostojića - kaže naš izvor iz vrha SDP-a.

Više izvora iz zagrebačkog SDP-a kazalo nam je i kako predsjednik SDP-a Peđa Grbin nije oduševljen idejom da kandidat za gradonačelnika Zagreba bude Maras, ali isto tako dodaju da je pitanje hoće li Grbin imati snage oduprijeti se gradskom odboru ako se on doista odluči na potporu Marasu. Isti izvori kažu i kako je opcija da SDP stane iza Tomislava Tomaševića kao kandidata za gradonačelnika također malo vjerojatna te da većina članova vodstva drži da bi bilo najbolje pronaći neko treće rješenje.

- Neki od nas iz vodstva smatramo kako bi SDP trebao ponuditi građanima Zagreba neku nestranačku osobu, koja uživa veliki ugled u javnosti, a čija bi kandidatura mogla biti dio šire platforme koja bi svakako uključivala i stranku Možemo - kaže naš izvor iz vodstva SDP-a.

To bi značilo, dodaje, da treba sjesti i s Tomislavom Tomaševićem i ljudima iz njegove stranke i pokušati se dogovoriti o nekom trećem imenu koje bi bilo prihvatljivo svima, a koje bi u tom slučaju imalo šansu pobijediti Milana Bandića. Na pitanje tko bi bio taj netko treći kaže kako se o tome još razmišlja, ali otkriva i kako jedan dio ljudi u novom vodstvu smatra da bi bilo dobro kada bi se uspjelo pridobiti sociologa i pedagoga s Instituta za društvena istraživanja Borisa Jokića za tu ideju. Do samog Jokića nismo došli, ali do sada je uvijek odbijao političke angažmane.