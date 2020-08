Dio branitelja ipak će prosvjedovati u Kninu: Ovo je veleizdaja, nosit ćemo HOS-ove majice

Unatoč planiranom scenariju da predstojeći Dan pobjede u Kninu protekne u duhu pomirbe i zajedničkog građenja budućnosti hrvatskog i srpskog naroda, 25. obljetnica Oluje ipak neće proći posve mirno. Dio braniteljskih udruga, nezadovoljan dolaskom potpredsjednika Borisa Miloševića u Knin te potpredsjednika Tome Medveda u Grubore, državni će vrh dočekati prema vlastitom scenariju, već viđenom u Okučanima na obljetnici Bljeska 1. svibnja.

Podsjetimo, nekolicina branitelja tada je, odjevena u majice kojima dominira amblem HOS-a, svojom nazočnošću isprovocirala odlazak predsjednika Zorana Milanovića s proslave, a u vrlo sličnim majicama, ali s istom porukom u Knin stižu, kako se očekuje, u mnogo većem broju.

Govor i uz zvižduke

Premda je Ministarstvo hrvatskih branitelja osiguralo dovoljan broj prigodnih majica s amblemom VRO Oluja te “u cilju zajedništva i prepoznatljivosti na svečanosti predlažu njihovo odijevanje”, dio branitelja programu će nazočiti u crnim majicama s novim natpisom “Zajedno u ratu, zajedno u miru” te s amblemima Specijalne policije, gardijskih postrojbi i ovoga puta nešto manjim grbom HOS-a, uz koji se veže i poklič “za dom spremni”. Na lijevom je rukavu hrvatska zastava, dok je na desnom otisnuta oznaka postrojbe, primjerice Tigrova ili Puma.

Članovi braniteljskih udruga s kojima smo proteklih dana razgovarali u tome ne vide ništa sporno, pozivajući se na čl. 3 važećeg Zakona o pravima hrvatskih branitelja, prema kojemu je “hrvatski branitelj osoba koja je organizirano sudjelovala u obrani suvereniteta RH kao pripadnik Oružanih snaga odnosno Zbora narodne garde, Hrvatske vojske, ministarstva nadležnog za obranu, policije, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove i Hrvatskih obrambenih snaga”, dakle HOS-a.

Hoće li pravosudna tijela ovu gestu tumačiti drukčije, tek treba vidjeti 5. kolovoza, a iskustva proteklih godina pokazuju da su različita tumačenja zakona, kao i neujednačena sudska praksa, itekako moguće. Sada kada je bjelodano da će državni vrh dočekati ponešto drukčija vizualna kulisa, također ostaje vidjeti hoće li je pratiti i ona neželjena zvučna.

Budući da je predsjednik Milanović u Kninu ranijih godina, kada je kao premijer držao govor, doživio zvižduke, iz Ureda o mogućem ponavljanju takvog scenarija odgovaraju kako “zvižduci i demokracija iduzajedno” te da će predsjednik govor održati do kraja. Vezano uz mogućnost da se ponovi ovogodišnji scenarij iz Okučana prilikom obilježavanja VRO-a Bljesak te da netko nosi majice HOS-a s natpisom “za dom spremni”, iz Ureda naglašavaju kako je neprihvatljivo da je tako odjeven bilo tko iz službenog protokola. Ako je netko takav sa strane, izvan protokola, dodaju, na tijelima je državne vlasti da odluče je li potrebno djelovati.

Zvučna kulisa i premijeru

Premda su majice s amblemom HOS-a za Knin tiskane kao poruka ponajprije predsjedniku Milanoviću, kako doznajemo, nakon nedavne odluke Vlade o odlasku dvojice potpredsjednika u Grubore i Knin, zvučnu i vizualnu “poruku” trebao bi dobiti i premijer Andrej Plenković kao “spiritus movens” ideje o pomirbi, koju dio branitelja tumači kao veleizdaju. Za komentar smo zamolili Zorana Marasa, predsjednika Udruge Specijalne policije, jednog od dvojice branitelja zbog kojih je Milanović napustio obljetnicu Bljeska.

– S obzirom na to da je predsjednik nakon Okučana o meni govorio kao o nekome tko se vuče po sudovima, ignorirajući pravomoćnu presudu, a navodno je legalist, zanima me hoće li sada napustiti svečanost zbog govora generala Gotovine koji se također “vukao po nekim sudovima”. Ja sam opet u protokolu i molio bih ga da ne pobjegne iz Knina. Nosit ću majicu Udruge specijalne policije, ali ako me budu ljutili, mogu je lako promijeniti – kaže Maras, dodajući da iza majica za “vatreni doček državnog vrha” u Kninu ne stoji njegova udruga, već inicijativa branitelja iz cijele Hrvatske.