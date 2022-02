Digitalni kriminal u porastu: 'Gotovo je nemoguće povezati konkretnu osobu s brojem računa'

Kriptovalute postale su često sredstvo plaćanja i ucjena kriminalaca, a učestale su i prijevare vezane uz njih. Tako je, primjerice, jedan građanin iz Varaždina nedavno ostao bez 400 tisuća kuna kada je nasjeo na priču prevaranta preko društvene mreže.

Varaždinac je ostao bez virtualnog, ali i "pravog" novca kada je putem aplikacije za digitalni novac svoju kriptovalutu uplatio nepoznatoj osobi. Sve je počelo dopisivanjem preko društvene mreže.

- Osoba mu je prezentirala da će upravljati njegovim bankovnim računom s obzirom na to da se on nalazi na geografskom području koje je loše pokriveno internetskim signalom te ne može ostvariti internet vezu. Kako je račun ubrzo zablokirao, nepoznata je osoba zatražila da posudi 60 tisuća američkih dolara za otključavanje računa, a on će to njemu vratiti s kamatama - kazao je Damir Češnjaj iz Grupe za kibernetičku sigurnost PU varaždinske za HRT.

Nakon prijenosa virtualnog novca, nepoznati je prevarant nestao, a policija provodi istragu.

- Kad se radi o sustavu kriptovaluta, oni su originalno napravljeni da budu anonimni, gotovo je nemoguće povezati konkretnu osobu s brojem računa, s takozvanim digitalnim novčanikom u sustavu kriptovaluta, što znači da je, kad prijenos novca bude napravljen, do tih sredstava gotovo nemoguće doći - objašnjava Sandro Gerić, profesor na Fakultetu organizacije i informatike.

Iako Europol i ostale institucije aktivno rade na suzbijanju ovakvih nezakonitih radnji, digitalni kriminal je u porastu. Iz UBIK-a, stoga, pozivaju građane da ne dijele brojeve računa, šifre ili osobne podatke.

- Svemu onome što nije dovoljno regulirano i za što nemamo dovoljno informacija, ovdje govorim i o kupnji kriptovaluta, savjetujem da se pristupi sa što većom pozornošću - kaže Sandra Keretić iz Udruge Varaždinski potrošač.

