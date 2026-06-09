Detektiv istraživao oružje kojim je Mangione počinio atentat: 'Ovo nisam vidio nijednom u 25 godina karijere'

Umirovljeni detektiv njujorške policije koji je istraživao atentat na Briana Thompsona, izvršnog direktora UnitedHealthcarea, rekao je u novom intervjuu da pronađeni prigušivač nije nalik ničemu s čime se prije susreo. Umirovljeni detektiv narednik njujorške policije John Griffin rekao je u petak za "Dateline" da u 25 godina na poslu nikada prije nije vidio takav. - Imao je nešto sprijeda, poput ručno izrađenog prigušivača ili nečeg sličnog - rekao je detektiv, koji je bio dio odjela za teške zločine njujorške policije.

Luigi Mangione (28) optužen je za atentat na Thompsona, 50-godišnjeg oca dvoje djece iz Minnesote, koji je ustrijeljen ispred hotela Hilton na Manhattanu u jutarnjim satima na dan planirane konferencije investitora 4. prosinca 2024. Pat Diaz, privatni istražitelj koji je 30 godina radio kao detektiv za ubojstva u području Miamija, rekao je za Fox News Digital u ponedjeljak da su prigušivači bili jako popularni u nasilno doba "kokainskih kauboja" i mafije 1980-ih i 1990-ih.

- Obično bi prilikom velikih ubojstava vezanih uz drogu, oružje jednostavno bacali na mjestu događaja, jer im se većinom nije moglo ući u trag. Nije bilo neobično 80-ih i 90-ih godina da se dođe do vatrenog oružja s prigušivačem - posebno u Miamiju - rekao je. Stroži zakoni smanjili su njihovu upotrebu u posljednjim desetljećima, ali se ponovno pojavljuju, rekao je. 3D printana verzija pokazuje određene sposobnosti kao i namjeru, dodao je.

- To pokazuje njegovo stanje uma. Nije u pitanju ludilo jer je bio zdrave pameti kako bi mogao konstruirati i dizajnirati prigušivač - dodao je. Printani uređaj zahtijeva stvaranje više komponenti, a zatim njihovo sastavljanje nakon čega slijedi sigurno postavljanje na oružje. Napadač se suočava s maksimalnom kaznom doživotnog zatvora ako bude osuđen, što bi uključivalo mogućnost uvjetnog otpusta. - U 25 godina rada, mislim da nikada prije nisam zapravo naišao na prigušivač - rekao je Griffin za „Dateline“.