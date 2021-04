Detalji ankete: Možemo 20 mandata u Skupštini. U drugom krugu Pavičić Vukičević jedina opasna za Tomaševića

Nakon što je u javnosti "isplivalo" istraživanje koje je naručio tim okupljen oko Jelene Pavičić Vukičević kako bi vidjeli kako obnašateljica dužnosti gradonačelnice kotira kao kandidatkinja za gradonačelnicu stranke Bandić Milan 365, donosimo i dodatne detalje ankete koju je proveo Ipsos.

Provedena je na reprezentativnom uzorku od 800 punoljetnih građana koji će sigurno ili vjerojatno glasati na predstojećim lokalnim izborima, a pitali su ih i koji kandidat ima najveće šanse da s Tomislavom Tomaševićem, koji po istoj anketi osvaja 39,6 posto, uđe u drugi krug.

Da je to dogradonačelnica smatra 34,2 posto ispitanika, za Davora Filipovića odlučilo se 13,7 posto, Miroslava Škoru 12,2 posto, da bi to mogao biti Joško Klisović misli 9,8 posto, a jednaki postotak ima i Vesna Škare Ožbolt. Anki Mrak-Taritaš šansu daje 4,5 posto ispitanika, Zvonimiru Troskotu 1,8%, dok Davoru Nađiju jedan posto. Da je to netko drugi misli 0,3 posto, a da to nije nitko misli 5,2 posto ispitanika. Ne zna 7,1 posto, a bez odgovora je 0,5 posto.

Što se tiče izbora za Skupštinu, Možemo prema anketi osvaja 38,2 posto, Bandić Milan 365 13 posto, HDZ 11,6%, Domovinski pokret 10,3%, SDP 7,4%, MOST 5,5%, nezavisna lista Vesne Škare Ožbolt 5,1 posto, dok prag ne prelazi Fokus s 3,6 posto, GLAS Anke Mrak - Taritaš s 1,5 %, Demokrati Miranda Mrsića s 0,2 posto (oni su u međuvremenu postigli dogovor za zajednički izlazak na izbore s Ankom Mrak - Taritaš), ostali dobivaju 0,7 posto glasova, a neodlučnih je 2,7%.

Prevedeno u mandatima, Možemo bi dobio 20 od 47 zastupnika u Gradskoj skupštini, stranka pokojnog gradonačelnika sedam, HDZ šest, Domovinski pokret pet, SDP četiri, MOST tri, a lista Vesne Škare Ožbolt dva mandata.

Podsjetimo, anketa je provedena od 14. do 16. travnja, a Jelena Pavičić Vukičević druga je po popularnosti nakon Tomaševića i dobiva 16,6 posto glasova, dok je treći Miroslav Škoro s 9,6 posto glasova ispitanika.

