Bernardić u Zagrebu predstavio novi stranački program: 'Neće nas ušutkati'

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić danas je u Zagrebu članovima stranke predstavio nacrt novog programa SDP-a „Za dobro društvo“ ocijenivši da se novim programom i Statutom u SDP-u mijenja način dosadašnjeg funkcioniranja stranke, redefiniraju vrijednosti, ali i donosi novi smjer za Hrvatsku.

„Ovo je krovni dokument koji sadrži naše temeljne vrijednosti – slobode, jednakosti, pravednosti i solidarnosti. Uz vrijednosti antifašizma, to je ono s čime se mi kao istinski socijaldemokrati identificiramo. U našem fokusu je čovjek koji živi od svojeg rada, njegovo dostojanstvo, njegova budućnost. Ako nas pitate, koga to kao stranka predstavljamo, reći ću vam da su to oni slabiji i nezaštićeni u ovom društvu: siromašni, umirovljenici, ali predstavljamo i radnike i poslodavce. Njihovi interesi više nisu suprostavljeni. Pravedan odnos prema radniku i moralan kapitalizam je nešto što trebamo afirmirati u Hrvatskoj“, rekao je Bernardić, kako je prenio SDP.

Bernardić je rekao kako "već dulje vremena traje hajka na SDP jer su odlučili ukazati na sve nemoralne radnje koje se odvijaju u Agrokoru". „Mi u SDP-u se svaki dan borimo za istinu u Agrokoru, zato nas i toliko napadaju, ali neće nas ušutkati. Borimo se i nastavit ćemo se boriti za kompanije iz kojih se danas u Hrvatskoj izvlače novci i ugrožavaju radna mjesta i proizvodnja. Borimo se protiv ove nesposobne Vlade, upozoravamo na sve ono što loše rade ili što propuštaju učiniti“, izjavio je.

Smatra da se Hrvatska danas ne može razvijati oslanjajući se samo na usluge. Potrebno je ubrzati proces pametne reindustrijalizacije hrvatskog gospodarstva, koja će se bazirati na pametnoj specijalizaciji, tehnološkom napretku i odmaku od tradicionalnih oblika kako bi se mogla otvarati nova radna mjesta, ocijenio je. No, Hrvatska, kako je rekao, ne smije zanemariti i još uvijek neiskorišteni potencijal za razvoj moderne poljoprivredne proizvodnje koja mora biti poduprta efikasnim, pravednim i dostupnim mjerama poticaja.

„Opstanak ruralnih naselja i osiguranje kvalitete života u njima izravno su povezani s organizacijom moderne poljoprivrede u Hrvatskoj. Ova Vlada ni u tom području nema rezultata. Nemaju vizije, hrabrosti niti plana za budućnost“, smatra Bernardić.

Po njegovoj ocjeni, Vlada premijera Plenkovića se samo deklarativno zalaže za ravnopravnost i jednakost u Hrvatskoj za što je, rekao je, najbolji primjer Istanbulska konvencija koju je SDP još prije godinu dana poslao u saborsku proceduru, a oni je do danas nisu stavili na dnevni red.

"Zbog toga i zbog situacija kao što je ova posljednja s Vijećem za suočavanje s prošlošću koje je donijelo sramotan zaključak da je ustaški pozdrav 'Za dom spremni' ipak dopustiv u određenim trenucima, mi gubimo mlade ljude. Zbog toga nam građani gube povjerenje u institucije. I, zato im i danas s ovog mjesta poručujem da nas neće pokolebati i da ćemo ustrajati u borbi za bolju Hrvatsku, koja će biti jednaka za sve“, rekao je predsjednik SDP-a na kraju.