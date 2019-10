Davao mu besplatnu hranu i piće, a kad je prestao muškarac mu iz osvete demolirao objekt

Razbijeno staklo na ulaznim vratima, razbacan inventar, razbijen TV i unutarnje ogledalo - to su prizori koji su sinoć dočekali Bilkijaha Belulija, 43-godišnjeg vlasnika slastičarnice Istra u Labinu, u koju je jučer provalio 66-godišnji muškarac i to zato jer mu je vlasnik prestao davati besplatnu haranu i piće.

- To je osvetnički čin čovjeka kojem sam prije nekoliko dana prestao besplatno davati jelo i piće. Do tada je satima sjedio ovdje a ja sam mu besplatno davao kavu, limunadu i kolače koje je nekad čak i nosio kući, ali jednog dana odlučio sam reći dosta je bilo. To sam mu i rekao prije tri-četiri dana, on više nije dolazio do noćas kad je iz osvete sve porazbijao. Nisam očekivao da će to napraviti, ništa nije ukrao, ali mi je sve porazbijao - ispričao je Beluli za Glas Istre.

Počinitelj, inače nezaposleni 66-godišnjak, nakon incidenta je smješten na odjelu psihijatrije.

- Zašto nije i drugima koji su mu također odbili besplatno davati hranu i piće, pa i ovdje preko puta u samoposluzi, nego samo meni - ne znam - dodaje.

U Labinu živi cijeli svoj život, a slastičarnicu je naslijedio od oca. No tradicija duga više desetljeća bi se zbog ovog incidenta mogla prekinuti.

- Radnju nisam osigurao, šteta je velika pa ne znam hoću li uopće nastaviti raditi jer više ovdje nisam siguran - zaključuje.

