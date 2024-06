Dankina majka o izjavi osumnjičenika: 'Zašto je šutio dva mjeseca ako je nevin'

Očekivalo je se kako će tijekom svjedočenje Srđan Janković (50), jedan od dvojice osumnjičenih za ubojstvo i nestanak djevojčice Danke Ilić (2) iz Srbije, reći nešto kako bi se moglo pronaći tijelo djevojčice ali je umjesto toga došlo do novog šokantnog svjedočenja. Kako prenosi dnevni list Kurir Janković je danas svjedočio u Višem javnom tužiteljstvu u Zaječaru gdje je negirao da je počinio zločin 26. ožujka u Banjskom polju.

- Ja toga dana djevojčicu uopće nisam vidio, zapravo je nisam vidio nikada u životu. Ne grize me savjest - rekao je Janković koji je kako prenosi Kurir odgovorio na stotinjak pitanja tijekom tri i pol sata saslušanja. Navodno kako je detaljno govorio o tom 26. ožujku i danu kada je Danka Ilić nestala. Njega i Dejana Dragijevića (50), radnike Vodovoda, se tereti da su djevojčicu udarili službenim automobilom s kojim su bili u selu te je potom ubili i onda bacili njeno tijelo koje do danas nije pronađeno.

Kako se navodi Janković je potvrdio da je na dan Dankinog nestanka bio u Banjskom polju te da je objasnio što je tamo radio. Navodno kako je priznao da je pio alkohol kao i da je upravo on upravljao službenim automobilom koji se kretao putem i kod mjesta gdje je Danka udarena, ali i da je istakao da automobil kojim je upravljao nikoga nije udario. Uz prisustvo svoga odvjetnika rekao je kako na automobilu nema udarca i da bi vozilo bilo udubljeno da je dijete njime udareno. Prenose i kako je Janković mirno odgovarao na sva pitanja, a zbunjuje to što su Jankovićeva priča i priča drugog osumnjičenoga Dragijevića, koji je priznao zločin i rekao da je golim rukama udavio djevojčicu, dijametralno suprotna.

- Čudno je to što je Dragijević do detalja u tužilaštvu opisao cijeli događaj i priznao da je on taj koji je unio dijete u auto i udavio ga golim rukama, a Janković, koji se do sada branio šutnjom, sada negira sve i govori da dijete nikada nije ni vidio. Netko od njih dvojice ne govori istinu, pošto su njih dvojica u kritično vrijeme bili zajedno, u istom automobilu, a priče im se ne poklapaju – rekao je za Kurir anonimni izvor. Poslije svega jedino što se zna da tijela Danke Ilić i dalje nema te da je ovo svakako jedan od najmisterioznijih slučajeva u Srbiji do sada.

Danka Ilić je nestala 26. ožujka da bi policija poslije devet dana priopćila da su počinitelji uhićeni i da su priznali kako su Danku prvo udarili automobilom, zadavili je, a zatim njeno tijelo bacili na deponij odakle je poslije dva dana tijelo premješteno na za sada nepoznatu lokaciju tako da do danas nije pronađeno.

Poslije svjedočenja Jankovića oglasila se i Ivana Ilić, majka Danke Ilić, koja je rekla kako je zatečena i da ne zna što bi rekla.

-Tko je onda bio drugi u automobilu? Ja sam tada na brdu vidjela dvije osobe u automobilu. Ništa mi nije jasno... Ako nije ništa uradio kao što kaže, zašto je šutio dva mjeseca!? Pod jakim sam stresom - rekla je Ivana.

Inače, cijeli slučaj je obavijen velikim velom tajne pri čemu se niti policija nije pokazala. Naime, policiji je devet dana trebalo da dođe do priznanja iako su odmah na početku imali informaciju koja su vozila se kretala kroz selo u vrijeme zločina. Najvjerojatnije je došlo do premještanja tijela pa je nejasno zašto sumnjivci nisu bili pod nekakvih nadzorom. Policija je danima pretraživala sporno područje, vršila poligrafska ispitivanja, razgovarala s mještanima i sumnjivcima, a tijekom ispitivanja došlo je i do smrti Dalibora Dragijevića inače brata Dejana Dragijevića. Do danas nije rasvijetljeno kako je došlo do njegove smrti.

