Dani piva Karlovac najavili svoje 34. izdanje

Na 34. Danima piva koji će se održati od 27. do 31. kolovoza stanovnike i posjetitelje grada Karlovca očekuju brojni izvođači, vrhunsko pivo i bogata gastronomska ponuda te najbolja festivalska zabava.

„Dani piva od posebnog su značaja za sve Karlovčane, ali i za turiste koji često svraćaju u naš grad. Veseli me što će i ove godine Karlovac biti mjesto susreta ljubitelja piva i različitih glazbenih ukusa, dobre hrane i odlične zabave. Pripreme za najveću hrvatsku pivsku manifestaciju u punom su jeku i vjerujem da će, poštujući epidemiološka ograničenja, Dani piva i ove godine pokazati sav svoj potencijal zbližavanja ljudi“, istaknuo je gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić.

Stanka od više od godinu i pol dana bez koncerata izazvala je u mnogima želju za druženjem, uživanjem u glazbi u toplim ljetnim noćima te gastronomskoj ponudi lokalnih ugostitelja. Ove godine posjetitelje Dana piva očekuju neka od najvećih glazbenih imena hrvatske scene koji će tijekom pet toplih kolovoških noći dodatno „zagrijati“ atmosferu. Priprema se i atraktivan popratni program.

„Krajem kolovoza Karlovac će na centralnoj pozornici u središtu grada ugostiti poznate glazbenike, a vodeći nacionalni festival piva i dobre hrane dodatno će obogatiti raznovrsna ugostiteljska ponuda“, izjavila je Daniela Peris, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, te pozvala ugostitelje, trgovce i OPG-ove da se prijave na javni natječaj objavljen na službenim stranicama grada Karlovca, Turističke zajednice grada Karlovca, gradske tvrtke Mladost d. o. o. i službenoj stranici festivala.

Pet dana, više od 10 vodećih hrvatskih glazbenika, vrhunska ponuda piva i gastronomije jamstvo su dobre zabave na 34. Danima piva. Ovaj tradicionalni događaj ima i snažan utjecaj na turizam ovoga kraja Hrvatske, što je potvrdila i Marina Burić, direktorica TZ grada Karlovca: „Pored rijeka i parkova, pivo je jedan od zaštitnih znakova našeg grada, važan dio njegova identiteta stoga nastojimo i na pivu graditi našu prepoznatljivost. Zajedno s ugostiteljima brendiramo Karlovac i kao grad pivske gastronomije što je uz samu manifestaciju Dani piva vrijedan karlovački turistički proizvod.“

I za kompaniju HEINEKEN Hrvatska, koje je s brendom Karlovačko glavni sponzor Dana piva, ova manifestacija ima poseban značaj. „Sretni smo što se Dani piva nakon pauze ponovno održavaju u našem Karlovcu. Tu smo, kao što to i naš slogan ističe, 'među svojima' i taj osjećaj pripadnosti i povezanosti želimo podijeliti s drugima. Potaknuti prethodnim iskustvima, očekujemo vrhunsku zabavu uz odličnu glazbu, stoga koristimo priliku i da podsjetimo posjetitelje na odgovornu konzumaciju. Kako bismo ugostiteljima olakšali razlikovanje punoljetnih potrošača piva od onih koji to nisu, i ove ćemo godine osigurati posebne narukvice s natpisom Ja sam 18+, a koje će pružiti dodatnu sigurnost da konobari ne toče alkohol maloljetnicima. Uz to, kako bi nam i ovi Dani piva ostali u lijepom sjećanju i pridonijeli očuvanju okoliša, svoje ćemo pivo točiti u reciklirajuće plastične čaše“, dodala je Ljudmila Bratko Gašpić, menadžerica korporativnih poslova u kompaniji HEINEKEN Hrvatska, i zaključila kako se posebno veseli poznatim i novim licima koja će uživati u bogatom programu Dana piva Karlovac uz svima poznato Karlovačko pivo.

Više informacija o programu manifestacije te novostima u ponudi možete pronaći na službenoj internet stranici www.danipiva.net te na Facebook i Instagram profilima manifestacije.