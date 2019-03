Uskoro odluka suda o Uljaniku. Radnici: Očekujemo bolji život, agonija traje predugo

Ročište za Uljanik brodogradilište zakazano je za danas u 9 sati na Trgovačkom sudu u Pazinu. Vlada je odlučila da neće podržati predloženo restrukturiranje Uljanik grupe u čijem je sastavu i 3. maj. Na Trgovačkom sudu u Rijeci odgođen je stečaj 3. maja, a novo ročište zakazano je za 17. travnja.

Tijek događaja:

8:57 - "Očekujemo bolji život, agonija traje predugo. Hoće se odgovornost prebaciti na nas. Mi želimo budućnost, da brodogradilište nastavi s radom. Osobno očekujem da neće biti donesena odluka o stečaju", rekao je čelnik Jadranskog Sindikata Boris Cerovac ispred Suda u Pazinu.

8:08 - Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić gostovao je u središnjem Dnevniku HRT-a. Naglasio je da je Vlada prema radnicima pokazala odgovornost te da je lani 716 mil. kn država odobrila za isplatu plaća. Dodao je pritom i da nije na Vladi da traži rješenja za radnike.



- Uljanik je privatna kompanija. Vlada daje potporu ili ne planu restrukturiranja. Mogu reći da ako dođe do stečaja, ne prejudicirajući odluku Trgovačkog suda, postoje i adekvatne mogućnosti zaštite radnika Uljanika. Prvenstveno govorim o tri minimalne plaće koje će dobiti putem Agencije za potraživanje radničkih tražbina, otpremnine, naknade za nezaposlene - rekao je Pavić.



Ministar Pavić istaknuo je da stečajni upravitelj odlučuje tko će ostati, a kome će dati otkaz u Uljaniku. Pojasnio je da će se u tom slučaju formirati mobilni tim od 50-ak ljudi koji će otići u Uljanik i 3. Maj i pružiti radnicima prekvalifikaciju, obrazovanje ili pak mjere samozapošljavanja. Ponovio je da će radnici u slučaju stečaja na zavodu za zapošljavanje dobiti mogućnost naknade za nezaposlene u visini 60% obračunate plaće u maksimalnom iznosu od 4.369 kuna prva tri mjeseca, 30% obračunate plaće do 15 mjeseci. Radnici koji imaju pet godina do mirovine i 32 godine radnog staža moći će do mirovine ili zaposlenja primati naknadu u minimalnom iznosu od 1.500 kuna.

7:38 - Radnici puskog Uljanika osmi su dan u štrajku iščekujući današnju odluku Trgovačkog suda. Na posao su jutros došli kooperanti koji će nastaviti raditi na dovršetku polarnog kruzera, javlja HRT.

Taj je postupak pokrenut krajem siječnja ove godine na prijedlog Fine, koja je pritom bila navela da je Uljanik Brodogradilište 21. siječnja imalo evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana u ukupnom iznosu od 75,9 milijuna kuna. Uljanik Brodogradilište ima 1400 zaposlenih, podatak je iz Fininog dokumenta.

Premijer Andrej Plenković je rekao da Vlada predloženo restrukturiranje Uljanika ne može podržati jer bi ono značilo veliku financijsku izloženost države. Dodao je da Vlada ostaje otvorena za pronalaženje dodatnih rješenja.

Rekao je da prema ponudi strateškog partnera (Brodosplita u vlasništvu Tomislava Debeljaka), ukupni troškovi restrukturiranja u maksimalističkoj varijanti iznosili bi 10,8 milijardi kuna, a minimalna varijanta bi bila oko 7,5 milijardi kuna, rekao je.

"Provođenje ovakvog programa restrukturiranja od Vlade odnosno države zahtjevalo bi dodatno veliko i izdašno financijsko izlaganje, a bilo bi i nedvojbeno veliko opterećenje za sve hrvatske građane i za sve porezne obveznike. S obzirom na sve okolnosti, to nas upućuje na zaključak da je održivost predloženog koncepta restrukturiranja upitna, slijedom čega Vlada u ovom trenutku ovakvo restrukturiranje ne može podržati i ostajemo otvoreni da tražimo dodatna rješenja za brodogradilišta u Puli i Rijeci", rekao je premijer.

Osim sudskih ročišta za 3.maj i Uljanik Brodogradilište, ročište za matičnu kompaniju grupe, Uljanik d.d., zakazano je na Trgovačkom sudu u Pazinu za 3. svibnja.

Radnici brodogradilišta, razočarani su Vladinom odlukom.

