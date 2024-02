Danas i do 19 stupnjeva, Vakula: Bit će više razdražljivih, nestrpljivih, pa i bolesnijih

Na čak 19 stupnjeva grijat će se pojedini dijelovi Hrvatske danas, a vrijeme će u središnjim i istočnim dijelovima zemlje biti uglavnom sunčano, dok se na Jadranu i područjima uz njega očekuje oblačno vrijeme. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar, u gorju povremeno s olujnim udarima, a na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će od 12 do 19 stupnjeva Celzijevih.

Meteorolog Zoran Vakula za HRT piše da ćemo se na toplinu morati prilagođavati još barem tjedan dana. Osim iznadprosječno visoke temperatura zraka, ponegdje čak i rekordne za ovo doba godine, do kraja ovog tjedna imat ćemo i sve zamjetniju južinu pa se nemojmo iznenaditi bude li oko nas više nego inače razdražljivih, nestrpljivih, pa i bolesnih, piše Vakula.

I u nastavku tjedna za veljaču iznadprosječno toplo, uz sve izraženiju južinu te i dalje većinom suho i sunčanije u sjevernom kopnenom području, a oblačnije, uz povremenu mjestimičnu, uglavnom slabu kišu, u južnijim krajevima te posebice na Jadranu, ponajviše na sjevernom dijelu. Jugozapadni vjetar i jugo do četvrtka će biti slabi i umjereni, a u petak je sve veća vjerojatnost za često jako jugo, gdjekad na udare i olujno. U nedjelju se pak očekuje obilna kiša.

Za gospićku i zagrebačku regiju za danas je izdano žuto upozorenje zbog vjetra koji će puhati do 65 kilometara na sat. Zbog iznadprosječne topline, biometeorološke prilike neće biti svugdje povoljne, piše DHMZ.

– Uz neuobičajeno visoku temperaturu zraka, osobito u unutrašnjosti, biometeorološke prilike neće svima biti posve povoljne. Upozoravamo na prikladnu odjeću. Visoka vlažnost zraka u Lici i Gorskom kotaru, a na sjevernom Jadranu i slaba mjestimična oborina bit će neugodne osobito plućnim i srčanim bolesnicima, meteoropatima će kvariti raspoloženje, a može smanjiti koncentraciju i povećati razdražljivost. I dalje će biometeorološki uvjeti biti ugodniji u Dalmaciji nego na sjevernom Jadranu – napominje DHMZ.

