Damir Sabol potvrdio: Google kupuje moj Photomath

Damir Sabol, poznati naš tehnološki poduzetnik, potvrdio je za Večernji list kako je potpisan ugovor s Googleom o preuzimanju Photomatha, revolucionarne aplikacije koju je Sabol predstavio 2014. godine, tako i istoimene tvrtke. - Potpisali smo dogovor s Googleom te je sada sve na regulatorima Europske Unije i još nekih zemalja, i to je za sada sve što mogu reći, kazao nam je Sabol. O tome doista postoji i pisani trag na stranicama Europske Unije gdje se dokument o prijenosu vlasništva i regulatrnom postupku vodi pod šifrom M.10796 Google Photomath a podliježe regulativi o izdavanju softera.

Photomath je reklamiran kao najkorisnija svjetska aplikacija za učenje matematike koja je do danas skupila više milijuna korisnika. Jednostavnom primjenom kamere na pametnom telefonu, aplikacija umjetnom inteligencijom može doći do rješenja i kompleksnijih matematičkih zadataka i to na način da opiše korak po korak kako je stigla do tog rješenja. Animacije kojima umjetna inteligencija objašnjava ta rješenja detaljne su kao i vokalna pojašnje kojima korisnik dolazi do boljeg shvaćanja matematike na način koji može i prilagođavati svojem načinu učenja.

Prije tri godine u intervjuu Večernjem listu Sabol je najavio dalji razvoj Photomatha. U tom trenutku tvrtka je ostvarila još jednu rundu financiranja u kojoj je ostvareno 23 milijuna dolara. Tada je već aplikacija bila skidana više od 220 milijuna puta a njome se mjesečno rješavalo i objašnjavalo više od 2,7 milijardi matematičkih zadataka.

- Vrlo često mi se događalo da me investitori pitaju što točno radim pa im nije dobro sjelo kada bih im rekao da vodim dvije tvrtke. U ozbiljnom poslovnom svijetu traži se fokus, teško će vas ozbiljno shvatiti ako vodite nekoliko tvrtki. Tako sam odlučio da će to biti Photomath, rekao nam je tada Sabol dodajući kako će se baviti daljim razvojem naše platforme, napraviti Photomath za STEM, fiziku, kemiju, druge prirodne znanosti, korisnicima ponuditi još više. No, dalji će razvoj aplikacija imati pod najvećom svjetskom tehnološkom kompanijom što je Google.

