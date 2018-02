Dalija Orešković predložena za predsjednicu Povjerenstva, evo tko su mogući članovi

Saborski odbor za izbor i imenovanja konačno je jutros utvrdio listu kandidata za novi sastav Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koju predlaže Saboru na glasovanje.

Za predsjednicu Povjerenstva predložene su Dalija Orešković i Nataša Novaković, a za članove Tončica Božić, Davor Ivanjek, Aleksandra Ileković Jozić, Nataša Novaković, Tatijana Vučetić, Duje Prkut, Dragan Zelić i Antonija Petričušić.

Aktualnom sazivu mandat ističe u nedjelju, a Sabor bi novi saziv među predloženim kandidatima tajnim glasovanjem trebao izabrati u idući petak. Prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, Odbor bi Saboru na glasovanje "u pravilu trebao ponuditi listu od dvostruko više kandidata" nego što ih se bira, dakle, minimalno po dva kandidata za predsjednika te osam kandidata za članove, objasnio je predsjednik Odbora Ante Sanader. SDP-ov Arsen Bauk rekao je pak kako on to "u pravilu" tumači i kao mogućnost da se predloži točno onoliko kandidata koliko ih se i bira – pet – pa je predložio da to i naprave kako bi imali garanciju da će biti izabrani oni za koje su se dogovorili.

– Ne bismo si mi u Odboru smjeli dati za pravo da umjesto Sabora odlučujemo o kandidatima, korektno im je dati što veći broj kandidata da mogu birati – kazao je Sanader.

HDZ zato, dodaje, predlaže za predsjednicu Daliju Orešković i Natašu Novaković, a za članove Tončicu Božić, Davora Ivanjeka (u postojećem je sazivu Povjerenstva), Aleksandru Ileković Jozić, Natašu Novaković i Tatijanu Vučetić (u postojećem je sazivu Povjerenstva), dok su SDP-ovci predložili da se na listu još uvrste Duje Prkut, Dragan Zelić i Antonija Petričušić.

Kad se glasovalo pojedinačno o kandidatima, SDP-ovci su bili suzdržani oko svih HDZ-ovih kandidata osim Dalije Orešković i Aleksandre Ileković Jozić.

