Curićev odvjetnik: Pravna kvalifikacija kaznenog djela sasvim je promašena

Krešimir Vilajtović, branitelj Blaža Curića, sada već bivšeg vozača ministra Tomislava Tolušića te, uz Franju Vargu, pritvorenog osumnjičenika u aferi SMS, kazao je kako je uložio žalbu na određivanje istražnog zatvora Curiću te je dodao da smatra kako ono što se stavlja na teret Curiću i Vargi nije to kazneno djelo. Njih se dvojica sumnjiče za sprječavanje dokazivanja, odnosno poticanje na sprječavanje dokazivanja, a Vilajtović je kratko objasnio svoje stavove.

– To je interesantno pravno pitanje za koje moram reći da sam ga dobro elaborirao u žalbi na pritvor i ne bih sada detaljnije govorio o tome jer je žalba poslana osječkom sudu koji o njoj odlučuje, pa bih ostavio da se sud prije upozna s tim. Jedan od uvjeta za određivanje pritvora je tzv. opći uvjet, odnosno da postoji dovoljan stupanj osnovane sumnje da je čovjek kriv ili sumnjiv za određeno kazneno djelo, a da bi to postojalo, trebaju biti elementi tog kaznenog djela ispunjeni. U žalbi tvrdim da to nije tako, da je totalno promašena pravna kvalifikacija kaznenog djela – kazao je Vilajtović.

Njegove riječi su na tragu nekih informacija koje su se posljednjih dana pojavile u pravnim kuloarima, a u kojima se navodi da je to za što se Varga i Curić terete prije prevara nego sprječavanje, odnosno poticanje na sprječavanje dokazivanja. Kakav će stav o tome zauzeti Županijski sud u Osijeku, tek će se vidjeti.

Vilajtović je kazao i da se mora pričekati završetak žalbenog postupka kako bi se odredila taktika obrane. Konkretnije, Curić, koji se do sada branio šutnjom, nakon što sud odluči o žalbama, odlučit će hoće li nadopuniti odnosno iznijeti obranu. Na novinarska pitanja je li Milijan Brkić među svjedocima čije je saslušanje predloženo, Vilajtović je tek kratko odgovorio:

– To vam ne mogu reći jer je to tajni dio postupka.

Varga je uhićen prije desetak dana zbog sumnje da je izradio lažne SMS-ove kojima je u javnosti mahao Zdravko Mamić, tvrdeći da su oni dokaz da je bivši glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan, prije presude Mamiću i ostalima u Osijeku, radio pritisak na suce tog suda da Mamića osude. Curić je pak uhićen polovinom prošlog tjedna zbog sumnje da je upravo on bio osoba koja je dojavila Vargi da je pod mjerama tajnog praćenje.

Kako su mjere “pukle” zasad nije poznato, a navodno se istražuje tko je tu informaciju dao Curiću. Kao vozač ministra Tolušića on zasigurno nije bio među osobama koje su takvu informaciju trebale imati. Priča je dobila i političku dimenziju jer je Curić kum Milijana Brkića, a bio je i njegov vozač. Osim toga, Brkić poznaje i Vargu, kao što ga poznaje i Tomislav Karamarko, pa je najnovija afera u jednom djelu javnosti shvaćena kao novi igrokaz obavještajnog podzemlja čiji je cilj udar na Andreja Plenkovića, a u drugom kao frakcijski rat unutar HDZ-a.

Pogledajte video kronologije afere lažnih SMS-ova: