Tajni život Franje Varge: 'Njegovi su poslovi truli, a ima veliku moć uvjeravanja'

Da je vrhunski informatičar, ne spori nitko tko se susreo s Franjom Vargom iz Belišća nadomak Osijeka, iako je, budimo iskreni, u lažnu SMS prepisku koju je kreirao za Zdravka Mamića rijetko tko povjerovao. Često se hvalio vezama u visokoj politici, a “tajna” istraga raskrinkat će kako one zaista i postoje. Štoviše, sežu one sve do vrha HDZ-a, i to do Milijana Brkića i bivšeg predsjednika stranke Tomislava Karamarka.

Njih dvojicu upoznao je dok je radio u informatičkom centru Ravnateljstva policije u Zagrebu. Baš kako je njegov poslovni život isprepleten tajnama, takav mu je i privatni. Franji Vargi 36 je godina, iza sebe ima propali brak, ali i propalu izvanbračnu vezu, a nedugo nakon tih brodoloma, uplovio je u bračnu luku s današnjom suprugom Marijanom. Iz sva ta tri odnosa ima po jedno dijete.

Susjedi o njemu šute

Kad se čak i najbliže susjede u Belišću upita za njega, zatvarat će vrata ili nevoljko izustiti tek dvije-tri rečenice.

– Ne druže se oni baš sa susjedima. Bolje mir, tko zna što nam može napraviti preko tih računala – strahuju njegovi sugrađani.

Franjo Varga rođeni je Belišćanin. U mladosti je trenirao kajak u rodnome gradu, u istome klubu u kojem je stasao i naš legendarni olimpijac Matija Ljubek. Školovao se za informatičara u Osijeku, a ubrzo potom zaposlio se u informatičkom centru Ravnateljstva policije i preselio u Zagreb. Zbilo se to 2009. godine. Poveo je sa sobom i zaručnicu, s kojom je bio u vezi od 2004., no ona nije dugo ostala na zagrebačkoj adresi, i to isključivo njegovom voljom.

– Živjeli su zajedno u Zagrebu kao zaručnici, a nakon vjenčanja ona se preselila k njegovim roditeljima u Belišće, a on je ostao u Zagrebu. Bila je trudna kada ju je vratio u Slavoniju, podigao je veliku paniku kako se širi ptičja gripa pa je bolje da nije u Zagrebu. Sve do poroda i rastave braka bili su razdvojeni, dolazio je u Belišće svaki drugi vikend, praktički su samo mjesec dana živjeli zajedno. Tvrdio je kako čeka premještaj za Osijek, a ispostavilo se da je sve to vrijeme živio s drugom ženom, iako je bio u braku – započinje izvor blizak obitelji Varga.

Godinu nakon doseljenja u Zagreb, dakle 2010., Varga je upoznao kolegicu Mariju V. koja je tada, kao policijska vježbenica, bila na tečaju na Policijskoj akademiji. Predstavio joj se kao policijski inspektor, dugo nije znala što točno radi u MUP-u. Ubrzo su započeli ljubavnu vezu koja će potrajati tri godine, a za to vrijeme rodila im se kći.

Supruga je, pričaju nam upućeni, mjesecima sumnjala u Franjinu vjernost pa je tražila i dokaze. Konačno potvrdu dobila je kada joj se javila upravo – Marija V. Prevarenoj ženi bila je to kap koja je prelila čašu pa je zatražila razvod. Veza duga osam godina okončana je burno.

– Sve je izašlo na vidjelo na bolan i neugodan način. Razveli su se, a ona se s kćeri preselila roditeljima. Dvije godine praktički nije ni viđao malenu, a neredovito je plaćao i alimentaciju pa mu se taj novac jedno vrijeme “skidao” ovrhom s plaće. Supruga je, prvih mjeseci, grcala u financijskim problemima. Njega je, pak, uvijek zanimao novac – navodi naš izvor.

Ima moć uvjerevanja

Franjo Varga bolna je točka i Mariji V. Iz njihove veze “izrodio” se i prvi sudski postupak protiv informatičara, tada još uvijek policijskog, zbog krivotvorenja isprave. Optužen je za izradu lažne liječničke doznake za Mariju, tadašnju zaručnicu. Ona je, naime, iz Dalmacije pa je nakon završetka tečaja u Zagrebu raspoređena u službu u PP Makarska. Kako je nedavno sama ispričala u medijima, Varga je htio da ostane živjeti s njim u Zagrebu pa se hvalio kako joj može srediti premještaj svojim “vezama”. Varga joj je objasnio, tvrdi onda, kako će s jednom liječnicom u MUP-ovu Domu zdravlja riješiti da joj izda doznake za bolovanje, tako da može ostati u Zagrebu dok joj ne sredi premještaj iz Makarske. Istraga će poslije pokazati da je on, zapravo, krivotvorio doznake i poslao ih poštom u PP Makarska. Iako je Marija tvrdila da ništa nije znala o krivotvorenju, oboje su dobili otkaz. Ona je uvjetno osuđena na godinu i pol dana zatvora, dok postupak protiv njega još traje – spisi su na stolu Općinskog suda u Splitu.

Nakon što je raskrinkana afera s doznakama, par je ostao zajedno još godinu dana jer su čekali dijete. Ipak, zaručnica je odlučila 2014. započeti novi život pa se odselila u Njemačku, gdje se i udala i rodila još dvoje djece. Varga za njihovu kćer, tvrdi ona, nikada nije plaćao alimentaciju, niti ju je viđao. U Njemačku se, inače, ljetos odselila i Vargina prva supruga, koja je također zasnovala novu obitelj.

I on je okrenuo novu stranicu, oženio se na Valentinovo 2015. Drugu suprugu Marijanu upoznao je preko Facebooka, koncem 2013..

– Udala sam se za najboljega! – napisala je Marijana Varga prije tri i pol godine, kao “novopečena” supruga Franje Varge, na portalu “Udajem se”, gdje je ispričala svoju, kako je istaknula, ljubavnu bajku.

– On kaže da je vidio jednu moju sliku koju sam objavila na Facebooku i ona ga je očarala, dala mu povoda da mi se javi i tako naša avantura počinje. Dopisivanje s njim teklo je iz dana u dan i tako sam i ja shvatila da je osoba koju vrijedi sačuvati, da je netko sasvim drukčiji, a tako isti kao ja, moje drugo ja – napisala je ona. Žene su na njega, očito, slabe.

Da poznaje utjecajne političare, njegovi bližnji nisu znali sve dok nije izbila afera “Lažni SMS-ovi”, u kojoj je Varga uhićen prošloga tjedna te završio u istražnom zatvoru na mjesec dana.

– Da je uvijek želio biti važan, da ima velik ego, to smo znali, ali za veze u politici nismo. Sklon je preuveličavanju, a ima veliku moć uvjeravanja – pričaju nam u Belišću.

– Njegovi su poslovi truli, ni na sudu se nije znao točno izjasniti što radi – dodaju.

A Vargini su “mutni” poslovi, sumnja USKOK, sezali do političkog vrha. Nezaposleni informatičar iz Belišća našao se, tako, u središtu špijunsko-političkog skandala, ali i, po svemu sudeći, obračuna unutar HDZ-a. Kreirao je, sumnjiči se, lažnu dokumentaciju kojom je Zdravko Mamić mahao u medijima i na sudu u Osijeku, kako bi si priskrbio oslobađajuću presudu na suđenju zbog izvlačenja milijuna iz Dinama. Upravo je on, sumnjiči se, autor lažne SMS prepiske između bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana i neimenovanog osječkog suca.

Mamić je tu prepisku pokazao medijima samo večer prije izricanja presude i optužio Cvitana da “reketari suce u Osijeku” kako bi oni osudili njega i brata mu Zorana, Damira Vrbanovića te Milana Pernara. Nije to bilo sve. Toga dana kada je uhićen, Varga je taman “zgotovio”, tvrde istražitelji, novu lažnu korespondenciju o navodnom utjecaju na suce Vrhovnog suda koji bi odlučivali o Mamićevoj žalbi na osječku presudu od šest i pol godina zatvora. Dan poslije, po USB s tim krivotvorinama trebao je u Belišće, vjeruje se, doći netko iz Dinama. No, u četvrtak navečer tajne su mjere protiv Franje Varge “pukle”, svega pet dana nakon što su i započete. Krivac je za to, sumnjiči se, Blaž Curić, kum Milijana Brkića i vozač ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića. Upravo je Curić, s posebnog broja korištenog samo u tu svrhu i potom odbačenog, nazvao Vargu u četvrtak oko 21 sat i poručio mu: “Uništi sve hard diskove i USB-ove, prate te”. Istražitelji su presreli taj poziv jer su mu prisluškivali telefon. Policija je hitno morala u akciju – ni sat i pol poslije, Varga je uhićen. Uspio je, pak, uništiti dio dokaza, ali ostalo ih je još podosta na navodno čak 20-ak računala, koliko mu je zaplijenjeno. Kada mu je policija pozvonila na vrata, taman se spremao, po nekim informacijama, isprobati jacuzzi koji mu je, navodno, poklonio – netko iz kruga Zdravka Mamića.

Uz Vargino i Mamićevo, imena Milijana Brkića i Tomislava Karamarka najčešće su spominjana u toj aferi koja je ozbiljno uzdrmala zemlju. Dokazalo se, po tko zna koji put, da lako procure informacije o tajnim istragama za koje bi, po pravilima, trebalo znati svega 15-ak ljudi u zemlji. I Karamarko i Brkić ne poriču da poznaju Vargu, iz zajedničkog vremena u MUP-u, ali negiraju da su koristili njegove usluge. Kakva je točno njihova veza, trebala bi utvrditi istraga, baš kao i to je li Vargine usluge koristio Ivica Todorić, kojega je ovaj sam spomenuo na ispitivanju u USKOK-u, gdje je priznao veći dio onoga što mu se pripisuje. Ustvrdio je i kako je za razne svoje krivotvorine “dobio stotine tisuća kuna i vrijedne stvari”.

Majka: Većina je neistina!

Obruč oko bivšeg policijskog informatičara počeo se stezati sredinom kolovoza. Tada je, naime, on otputovao u Tomislavgrad, u posjet Zdravku Mamiću. Istodobno, ljudi iz Dinama dolazili su mu na kućnu adresu, a kako su i on i supruga mu nezaposleni, tolika iznenadna komunikacija oko njega postala je sumnjiva pa je završio pod povećalom PNUSKOK-a i USKOK-a.

Tražeći da se ubrza kazneni postupak protiv njega, Varga je ubrzo nakon zatvaranja započeo štrajk glađu.

– Samo ću vam ovo reći, pročitala sam 90 posto neistine o svome sinu. Nemam komentara! Nisam se čula s njim, u novinama sam pročitala da štrajka glađu – rekla nam je kratko njegova majka.

Vrata njegova doma u Belišću novinarima se ne otvaraju. U oči upada kamera videonadzora na kući. Susjedi nerado išta komentiraju.

– Svi smo se iznenadili. Nismo znali da je povezan s politikom. Ni on ni supruga ne rade. Ma bolje ništa ne pričati... – kažu nam.

