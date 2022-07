Cure jezivi detalji istrage: Tko je mladić koji je s krova hladnokrvno ubijao ljude na paradi

Objave na društvenim mrežama na računima za koje se čini da su povezani s osumnjičenim napadačem na publiku na proslavi Dana neovisnosti u Chicagu Robertom E. Crimom ili njegovim reperskim pseudonimom Awake The Rapper često su prikazivale nasilne slike ili poruke, prenijela je britanska agencija Reuters.

Dvadesetdvogodišnjeg Crima sumnjiči se da je otvorio vatru s krova poslovne zgrade na obitelji koje su mahale zastavama i djecu koja su vozila bicikle na paradi za američki Dan neovisnosti u ponedjeljak u predgrađu Chicaga, u Highland Parku, i usmrtio šest osoba, a ranio više od 36.

Foto: Chicago Tribune/TNS/ABACA/ABACA NO FILM, NO VIDEO, NO TV, NO DOCUMENTARY - Law enforcement officials work the scene along the Highland Park Fourth of July parade route after people fled the scene on July 4, 2022, after a shooter fired on the Chicago suburb's Fourth of July parade. Photo by Brian Cassella/Chicago Tribune/TNS/ABACAPRESS.COM Photo: Chicago Tribune/TNS/ABACA/ABACA

Na krov se popeo uz pomoć ljestvi koje je pronašao u prolazu. Policija je uhitila Crima nakon višesatne potjere u kojoj se predao vlastima. Reuters piše da su objave prikazivale čovjeka s fizičkim karakteristikama i tetovažama na licu sličnim onima na fotografijama osumnjičenika koje je policija objavila.

Video of Robert Crimo III arrest. "Do me a favor, get on your knees, get on your knees lay down flat on your stomach." https://t.co/mrVLkv6AEg pic.twitter.com/VtWBXFZbWN — John Dodge (@dodgerman) July 5, 2022

CNN prenosi da je osumnjičeni napadač objavio na internetu glazbene videozapise, koje je navodno napravio, a koji su sadržavali zlokobne tekstove i animirane scene oružanog nasilja. Jedan video prikazuje crtanu animaciju strijelca koji podsjeća na Crima u taktičkoj opremi kako izvodi napad puškom.

⚡️The suspect responsible for the shooting at the Independence Day parade in Highland Park is 22-year-old Robert E. Crimo III. He killed six people and wounded at least 30.



The guy was engaged in rap and was nicknamed Awake the Rapper. He posted clips of people being shot. pic.twitter.com/ExVpUi9UXT — Flash (@Flash43191300) July 5, 2022

U drugom videu sličan crtani lik u obliku štapa koji sliči Crimu prikazan je kako leži licem okrenutim podu u lokvi vlastite krvi okružen policajcima s izvučenim oružjem. Računi na Facebooku i Twitteru za koje se vjeruje da pripadaju Crimu uklonjeni su nakon što su ga vlasti imenovale kao osobu od interesa.

Policija je objavila da je tijekom dana obrađena "značajna količina digitalnih dokaza koji su pomogli istražiteljima" da identificiraju Crima kao osumnjičenika. Ujak osumnjičenog rekao je za CNN da nije vidio znakove upozorenja koji bi ga naveli da povjeruje da bi njegov nećak bio upleten u takvu tragediju.

“Srce mi je slomljeno. Tako sam slomljen", rekao je Paul A. Crimo, izražavajući žaljenje obiteljima žrtava i dodajući da je u ponedjeljak odgovarao na pitanja policije o svom nećaku.

Osumnjičenik živi u stanu iza kuće njegova oca, rekao je Paul, dodajući da je zadnji put vidio svog nećaka u nedjelju navečer kako gleda u svoje računalo. Nije se ponašao neuobičajeno.