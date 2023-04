Crna Gora slavi pobjedu Milatovića, ekonoma koji se usavršavao diljem svijeta

Crna Gora slavi novog predsjednika, trećeg od kad je neovisna država, Jakova Milatovića. Kandidat Pokreta Europa danas je u drugom krugu predsjedničkih izbora pobijedio Milu Đukanovića osvojivši oko 60 posto glasova. Izlaznost na izborima bila je 70 posto od ukupno upisanih oko 550 tisuća birača.

Atmosfera je slavljenička u glavnom gradu Crne Gore Podgorici, gdje su se palili vatromet i baklje u čast novog predsjednika.

Celebrations in Podgorica, Montenegro. After 30 year in power, failed former president Milo Djukanovic. New president is Jakov Milatovic pic.twitter.com/ClPaUY8vUM