Crljenko: Reakcije su premašile moja očekivanja pa sam se odlučila za drugi plakat

Plakat Nevene Crljenko pokraj Mosta slobode, privatni bunt, kako nam je rekla - protiv seksističke, uvredljive i neprihvatljive reklame Westgatea u javnom prostoru - o čemu se danima priča u Zagrebu, Hrvatskoj pa i šire, dobio je i nastavak. "Hvala Vam. Nema nazad", stoji na novom billboardu Crljenko, kojim je zahvalila svima na reakciji i podršci proteklih dana. Rado nam ga je i prokomentirala.

- Billboard sam zakupila na dva tjedna. Kako je reakcija javnosti, medija, građanki i građana i naposljetku i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova (čini mi se da su reagirali svi osim Westgatea), apsolutno premašila moja očekivanja, odlučila sam drugi tjedan iskoristiti za jednostavnu poruku zahvale: medijima, jer su popratili priču, i svima znanima i neznanima koji su reagirali na neki način. Uz poruku da nema nazad - treba nastaviti sa svakodnevnim osvješćivanjem i suprotstavljanjem seksizmu, shvaćajući njegovu štetnost po cijelo društvo. A ulogu u tome ima svatko od nas, i žene i muškarci - kazala je Crljenko poručivši svima da budu glasniji.

- Reagirajmo, educirajmo, i ne dajmo se obeshrabriti. Društva se mogu mijenjati nabolje, uporno ustrajavati na postojećem stanju ili klizati natrag (druga kategorija se često efektivno izjednači sa trećom). Ja nama želim da budemo u prvoj kategoriji, a to se neće dogoditi inercijom, već svjesnim, stalnim angažmanom svake i svakog od nas - poručila je naša sugovornica, inače potpredsjednica za public affairs Philipa Morrisa na globalnoj razini, koja je sama financirala odgovor na jumbo plakate shopping centra Westgate.

Podsjetimo, reklama Westgatea koju malo tko nije uspio zamijetiti i shvatiti kao seksističku, ilustrirana je fotografijom bijesnog muškarca Tomislava R. (32) s porukom "Opet mi je poštar zvonio u 7 ujutro za paket od ove, uzet ću joj karticu...", na što iz Westgatea poručuju "Dođi s njegovom karticom u Westgate, mi te nećemo odati. Brzo rješenje". Iz Westgatea su se nakon bure koju su takvi plakati izazvali u javnosti pravdali kako je to samo jedna od sedam različitih reklama koje su pripremili, a osvrću se na stereotipe u našem društvu, od zimmer freia s bakinim namještajem nadalje, te da nema nikakve veze sa spolom. Samo su htjeli poručiti kako se online kupnja karticama i problemi s poštarom mogu zamijeniti fizičkim odlaskom u kupnju, ustvrdili su. No ni Nevenu C., a ni brojne druge građanke i građane koje je "ubola" ova reklama, za koju se vežu epiteti poput jako loše, odvratne i slično, nisu uvjerili u "banalnost" poruke. Na upit da nam prokomentiraju prvu poruku Nevene Crljenko proteklih dana nismo dobili odgovor.

- Sve glase na moje ime – Peglam ih svugdje u svijetu, al' ne i u Westgateu – odgovorila im je billboardom na Mostu slobode sa svojom slikom Nevena C. (48). Mnogi su osudili kampanju Westgatea, što je možda najbolje objašnjeno na Facebook stranici Seksizam naš svagdašnji prema kojoj je Westgate "uspio u jedan plakat ugurati masu rodnih stereotipa, ponižavanja žena, promociju ekonomskog nasilja i promociju manipulativnog ponašanja. Ovo prijavljujemo nadležnima", napisali su.

Crljenko nam je tad kazala kako kao i veliki broj žena, i nezanemariv broj muškaraca, smatra takav diskurs seksističkim, uvredljivim i kao takvim neprihvatljivim u javnom (a osobno, ni u privatnom) prostoru.

- I odlučila sam reagirati, i to na malo drugačiji način. Smislila sam tekst i javila se grupi prijatelja u Hrvatskoj (kako živim u inozemstvu, bila mi je potrebna pomoć oko realizacije plakata). Ključni ljudi u realizaciji projekta bila su dva muškarca, Nikola i Pero, što pokazuje da ovo nije pitanje spola (jer će Nikola i Pero na popisu stanovništva biti u istoj kategoriji s muškarcima koji kleče subotom na Trgu, iako sa mnom imaju puno više zajedničkog), već onoga što je puno bitnija odrednica bila koje osobe - kako se odnosi i ophodi prema drugima. Realiziranoj osobi nije ni normalno ni prihvatljivo umanjivati nekoga - istaknula je te naglasila:

- Iza ovog projekta stojim samo ja, ali znam prema dosadašnjim reakcijama da ovo zapravo nije samo moj glas. Ako izmami osmijeh na lice ljudima i pokrene raspravu kako možemo bolje, postigla sam svoj cilj.

Drugi plakat, a najviše rasprava koju je potaknula u javnosti (da li i s posljedicama?) svjedoči da je u tome i uspjela.

Vezano uz reklamu Westgatea te čin N. Crljenko, i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, proteklih je dana priopćenjem osudila seksizam u javnom prostoru.

- Pravobraniteljica u skladu sa svojim Zakonom propisanim ovlastima oštro osuđuje prisutnost brojnih rodnih stereotipa u predmetnom plakatu trgovačkog centra Westgate. Ovakvi rodni stereotipi, uz to što su uvredljivi spram žena koje se karakterizira kao one koje prekomjerno kupuju, prikazuje ih se kao neodgovorne spram financija i kao one koje ne zarađuju, stoga nemaju vlastite kartice, već iste "posuđuju" od partnera, koji pritom ima „puno pravo“ rastrošnoj partnerici „oduzeti“ karticu. Također, imenovani se trgovački centar stavlja u svojevrsnu ulogu zaštitnika i suučesnika u realizaciji kupovine, obećavajući ujedno i diskreciju te nudeći brzinu rješavanja "problemske" situacije. Plakat osim što obiluje rodnim stereotipima, dovodi žene u nepovoljan položaj, a neizravno promiče i ekonomsko nasilje (čija je definicija navedena Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji), prejudicirajući da je muškarac, vlasnik kartice, ovlašten upravljati financijama i umjesto partnerice proizvoljno odlučivati o kupovini odnosno zabrani kupovine - ističe se u priopćenju.

Jasno joj je da je namjera autora oglasa bila biti duhovit, no upozorava da, kada se radi o seksizmu, nije bitna namjera već stvarni učinak, a ovdje je to perpetuiranje rodnih stereotipa koji ograničavaju postizanje pune ravnopravnosti između žena i muškaraca. Ljubičić je pozvala odgovorne da uklone rodne stereotipe i elemente promicanja ekonomskoga nasilja iz oglašavanja te da svoje marketinško djelovanje u budućnosti koriste za promicanje ustavnoga načela ravnopravnosti spolova. Podsjetila je i na Rezoluciju o utjecaju marketinga i oglašavanja na ravnopravnost spolova te uputila na Preporuku Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv seksizma.

“Zaključno, pozdravljamo inicijativu gđe Crljenko, koja je svojom porukom upućenom trgovačkom centru Westgate, također putem jumbo plakata postavljenog na jednoj od javnih površina u Gradu Zagrebu, osim javne osude ovog eklatantnog seksizma i neprihvatljivog diskursa u javnom prostoru, dala primjer i poticaj, vjetar u leđa svim drugim građankama i građanima i drugim dionicima društva, da javno progovore da bilo koji oblik seksističkog i stereotipnog izričaja i omalovažavanja po osnovi spola nije prihvatljiv te da su žene i muškarci ravnopravni u svim područjima života i djelovanja, uključujući samostalno odlučivanje u financijama”, zaključak je priopćenja pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

