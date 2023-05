FOTO O ovom plakatu priča cijeli Zagreb, razgovarali smo s autoricom: 'To je moja odgovornost'

Sve glase na moje ime – Peglam ih svugdje u svijetu, al' ne i u Westgateu – znakovita je poruka koja je sa slikom Nevene C. (48) danas osvanula na velikom billboardu na zagrebačkom Mostu slobode. Svima je odmah jasno da je riječ o karticama, no oni upućeniji u sebi će i čestitati jer su zaključili kako je billboard Nevene C. zapravo odgovor na reklamu Westgate Shopping Cityja koji je, kako je ovih dana objavljeno na Facebook stranici Seksizam naš svagdašnji, "uspio u jedan plakat ugurati masu rodnih stereotipa, ponižavanja žena, promociju ekonomskog nasilja i promociju manipulativnog ponašanja. Ovo prijavljujemo nadležnima", napisali su.

Podsjetimo, reklama koju malo tko nije uspio zamijetiti i shvatiti kao seksističku, ilustrirana je fotografijom bijesnog muškarca Tomislava R. (32) s porukom "Opet mi je poštar zvonio u 7 ujutro za paket od ove, uzet ću joj karticu...", na što iz Westgatea poručuju "Dođi s njegovom karticom u Westgate, mi te nećemo odati. Brzo rješenje". Iz Westgatea su se nakon bure koju su takvi plakati izazvali u javnosti pravdao kako je to samo jedna od sedam različitih reklama koje su pripremili, a osvrću se na stereotipe u našem društvu, od zimmer freia s bakinim namještajem nadalje, te da nema nikakve veze spolom. Samo su htjeli poručiti kako se online kupnja i problemi s poštarom mogu zamijeniti fizičkim odlaskom u kupnju, ustvrdili su. No ni Nevenu C., a ni brojne druge građanke i građane koje je "ubola" ova reklama, za koju se vežu epiteti poput jako loše, odvratne i slično, nisu uvjerili u "banalnost" poruke – koja na kraju krajeva i skupo košta - a vidjet će se i da li i u odazivu kupaca.

Među njima, sigurno je, neće biti Nevene C., koja je kao privatna osoba sama financirala odgovor na ovakav tip marketinga najvećeg hrvatskog šoping centra. Riječ je, kako doznajemo, o Neveni Crljenko, nekadašnjoj direktorici Akademije za politički razvoj, a danas potpredsjednici za public affairs Philipa Morrisa na globalnoj razini, ozbiljnoj poslovnoj ženi, koja je karijeru, među ostalim, gradila i u New Yorku, vodila tržište Kanade i Latinske Amerike...

- Mislim da je ovo jedinstven slučaj ovakve vrste građanske akcije u Hrvatskoj - komentirala je na Twitteru novinarka Ivana Dragičević. - Pila sam kavu i čitala hrvatske medije, što redovito činim iako u Hrvatskoj ne živim već 10 godina, i vidjela tekst o kampanji. Kao i veliki broj žena, i nezanemariv broj muškaraca, smatram takav diskurs seksističkim, uvredljivim i kao takvim neprihvatljivim u javnom (a osobno, ni u privatnom) prostoru. I odlučila sam reagirati, i to na malo drugačiji način. Smislila sam tekst i javila se grupi prijatelja u Hrvatskoj (kako živim u inozemstvu, bila mi je potrebna pomoć oko realizacije plakata). Ključni ljudi u realizaciji projekta bila su dva muškarca, Nikola i Pero, što pokazuje da ovo nije pitanje spola (jer će Nikola i Pero na popisu stanovništva biti u istoj kategoriji s muškarcima koji kleče subotom na Trgu, iako sa mnom imaju puno više zajedničkog), već onoga što je puno bitnija odrednica bila koje osobe - kako se odnosi i ophodi prema drugima. Realiziranoj osobi nije ni normalno ni prihvatljivo umanjivati nekoga - kazala nam je vlasnica plakata Nevena Crljenko, koja naglašava kako je riječ o njezinu osobnom, privatnom projektu, kojega nikako ne treba povezivati s tvrtkom u kojoj trenutačno radi.

No već prema dosadašnjim reakcijama zna kako to zapravo nije samo njezin glas. - Nažalost, mizoginija je prisutna u mnogim društvima dok su druga puno više napredovala u onome što se tolerira u tom smislu. No moja je odgovornost, kao i svakoga od nas, djelovati na način da situaciju poboljšavamo, konstantno. Prvi put reagiram javno, i na ovaj način. I vidim da je krenula rasprava, što mi je i bio cilj. Svi postupci trebaju imati posljedice. Svi mi griješimo, ali onda je ljudski ispričati se - kazala je Crljenko.

- Ako plakat izmami osmijeh na lice ljudima i pokrene raspravu kako možemo bolje, postigla sam svoj cilj - poručila je. Za komentar njezina plakata poslali smo i upit u Westgate. Kad dobijemo odgovor, objavit ćemo ga.

