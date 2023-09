Član uprave HEP-a od Vujnovca kupio peterosobni stan: 'To je bilo nakon potresa kad su cijene pale'

Mostov zastupnik Zvonimir Troskot ponovio je danas da je član Uprave HEP-a Tomislav Šambić (na fotografiji) kupio stan od predsjednika PPD-a Pave Vujnovca te da je Šambić radio na poslovima koji su povezani s plinskom kompanijom. O prodaji stana govorio je i jučer na aktualcu u Hrvatskom saboru.

- Imate člana uprave HEP-a Tomislava Šambića koji je sklopio ugovor o kupnji nekretnine s Pavom Vujnovcem. On je zadužen za distribuciju, plin i brojila, a od tisuću stanova u Zagrebu, baš je kupio onaj od Vujnovca. To je čisti sukob interesa – rekao je na aktualnom satu u Hrvatskom saboru zastupnik Mosta Zvonimir Troskot, postavljajući premijeru Andreju Plenkoviću pitanje o aferi s jeftinim plinom.

Plenković je uzvratio da ni on, niti Vlada ne mogu znati da je netko kupio stan.

- Recite kojim mehanizmom bi netko iz Vlade mogao saznati tko od koga kupuje stan? Kako ja to mogu znati? Kako to da uvijek u isti lonac Mosta upadaju takve informacije? Kako vi to znate, a nitko u Vladi ne zna? Za mene je to nova informacija, vi to znate, ja ne znam – odgovorio je premijer, koji je na kraju odgovora spomenuo i Troskotove susrete s neimenovanim energetskim lobistima.

To što je Šambić kupio peterosobni stan od vlasnika PPD-a za 1600 eura po kvadratu u oporbi su danas iskoristili za optužbe o potencijalnom sukobu interesa i političkoj korupciji jer tvrde da je kupljen ispod tržišne cijene. Prema neslužbenim informacijama, stan je PPD kupio u ožujku 2013. godine za 2.855.765 kuna s uključenim PDV-om u toj cijeni. Vujnovac je četiri godine kasnije, u travnju 2017., stan od PPD-a kupio za 2.482.124 kuna s PDV-om, u što je bio uključen i namještaj. Kako je stan prema poslovnim knjigama PPD-a vrijedio 2.335.227 kuna, PPD je ostvario dobit prodajom te nekretnine.

U listopadu 2015. obavljena je i procjena vrijednosti od strane ovlaštenog sudskog vještaka, prema kojoj stan vrijedi 2.020.148 kuna. U veljači 2021. Vujnovac prodaje stan Šambiću za 280.000 eura (2.108.400 kuna). Prije prodaje stan je pet godina bio u najmu i zahtijevao je popravke, a i prodan je pola godine nakon potresa, kada su cijene stanova općenito pale, tako da je sve to utjecalo na cijenu. Osim toga, cijena kvadrata velikih stanova nikada nije bila jednaka cijeni kvadrata manjih stanova. Prema nekim procjenama inženjera, u obnovu je trebalo uložiti oko 90.000 eura.

Član Uprave HEP-a Šambić kaže da Vujnovca poznaje iz Osijeka duži niz godina i to nije nikakva tajna.

- Bitna činjenica je da je stan kupljen po tržišnoj cijeni od 280.000 eura 2021 godine. Bez popusta. Plaćen je kreditom banke u iznosu od 180.000 eura te uplatom iznosa od 100.000 eura koje su mi posudili članovi moje obitelji i iz vlastitih sredstava. U kupnji ovoga stana ne vidim nikakvu mogućnost sukoba interesa niti utjecaja na moje poslovne ili dužnosničke odluke. Važno je naglasiti da su svi poslovi s tvrtkom g. Vujnovca u HEP-u sklopljeni putem javnih natječaja na čiju provedbu Uprava nema utjecaj – kaže Tomislav Šambić.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa potvrdilo je u srijedu za 24sata da je otvorilo predmet protiv Tomislava Šambića, člana uprave HEP-a, zbog kupnje stana od poduzetnika Pavla Vujnovca.