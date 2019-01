Čitateljica iz Austrije za Večernji: 'Ovo je prava zima, no nema straha'

Od subote ujutro više od pola metra napadalo je na sjevernim obroncima Alpa, a dva skijaša smrtno su stradala u lavinama u Austriji.

Tisuće turista ostalo je zameteno snijegom u velikim skijaškim centrima. Čitatelj Večernjeg lista Darko Kralj poslao nam je fotografije iz Vorarlberga, na kojima se vide velike količine snijega koji je zatrpao automobile i ceste.

Čitateljica Katarina Zlatunić živi u Radstadtu i kazala nam je kako je u tom djelu Austrije prava zima. Kazala je kako nema problema s opskrbom struje te da nema nikakvog straha unatoč većim količinama snijega.

Austrijski Kurier piše kako petstotinjak stanovnika i turista Sölktala treba pričekati idućih nekoliko dana i prestanak padalina da bi napustili tu nizinu.

Za djecu to znači da nema nastave u gradovima Mößna, Fleiss i St. Nikolai, no za one kojima je potrebna medicinska pomoć to znači velike probleme.

– Budući da nema stalnih cestovnih veza, ne postoji način da starije ljude prevezemo – rekao je Werner Schawb, gradonačelnik Sölka.

Ceste su zatvorene zbog straha od lavina, hranu prebacuju helikopterom, a pomažu i vatrogasci.