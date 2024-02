Gdje je što na Zemlji? Fascinantan atlas – svega što nas okružuje

Tovar plastičnih patkica za kadu izgubljen u Tihom oceanu 1992. godine pomogao je znanstvenicima da saznaju više o brzini i smjeru oceanskih struja. Zvuči nevjerojatno, ali neke su patke plutale više od 27.500 kilometara. Kad smo već kod životinja, ali ovoga puta pravih, fascinantan je i podatak kako je poznato više od milijun različitih vrsta kukaca, a znanstvenici procjenjuju da još valja otkriti četiri do dvadeset milijuna vrsta kukaca!

Od Zemljine kore, potresa i vulkana, preko smrtonosnih bića, riječnih čudovišta i najezde uljeza, pa kroz antička carstva, mumije i bojna polja, do stadiona, televizije i milijardera – zanimljivo je to i dinamično putovanje kroz koje nas vodi atlas “Gdje je što na Zemlji?”, u izdanju Mozaik knjige. Svojevrsni je to vodič, usudimo se reći, kroz opće znanje – upoznaje nas sa zanimljivim, a opet lako pamtljivim informacijama iz različitih područja, od zemljopisa, povijesti i prirode, do inženjerstva, tehnologije, kulture, turizma i sporta. Sve je to na jednome mjestu, na 192 bogato ilustrirane stranice. Gdje se nalaze najrazorniji vulkani? Gdje je na Zemlji najtoplije? Gdje žive najbogatiji ljudi? Gdje nalazimo najopasnije životinje na Zemlji? Odgovori na ova i tisuće drugih zapanjujućih pitanja skrivaju se, kako će ga nakladnik opisati, “u ovom izvanrednom atlasu svega”. Potpisuje ga grupa autora, a preveden je s engleskog jezika. Prikazana je, primjerice, karta pismenosti, pa čak i oružanih snaga, a gdje doznajemo kako nekoliko zemalja, poput Lihtenštajna i Kostarike, nema vojne postrojbe.

Inače, Rusija ima više od 3000 televizijskih kanala, po čemu je svjetski rekorder, pa stanovnicima te zemlje mora biti prava glavobolja odlučiti što gledati. Jedna od zanimljivih karata svijeta pokazuje i nama u stvarnosti nevidljive ni internetske mreže. Karta prikazuje kako su gradovi svijeta povezani internetom – što je područje svjetlije, to je više veza. Do listopada 2012. postojalo je, navodi se, najmanje deset milijardi internetskih granica. Možemo samo zamisliti koliko ih je danas...

Povezuju nas ili razdvajaju i jezici. Kako se navodi u atlasu “Gdje je što na Zemlji?”, neki su dijelovi svijeta više pogođeni prelaskom na popularnije jezike od drugih. Europsko stanovništvo od oko 740 milijuna ima manje od 300 živih jezika, a više od jedne milijarde ljudi u Africi i dalje govori više od njih 2000. Zvuči zaista tužno da prosječno dva jezika izumru svaki mjesec. A jezici, ističe se, brzo izumiru – više od 200 jezika govori manje od deset ljudi svaki.

Pozamašan je prostor posvećen životinjskom svijetu, a zabrinjava informacija da je više od 7000 životinjskih vrsta kritično ugroženo. Četvrtina, konkretno oko 26 posto svih sisavaca u opasnosti je od izumiranja. Pustinjski štakorasti klokan posljednji je put potvrđeno viđen 1935., iako su viđanja prijavljivana do 1980-ih godina. I da, napomenimo kako nekim morskim psima, piše u ovom naslovu, tijekom života naraste i ispadne do 30.000 zubi. Zamislimo samo kako bi izgledali da ih se sve skupi na istu hrpu...

Pažnja je posvećena i zdravlju pa je na zasebnoj karti svijeta prikazano i širenje triju najsmrtonosnijih pandemija u povijesti – u antičko doba, srednjem vijeku i u moderno doba. Riječ je o Justinijanovoj kugi (bubonska kuga), crnoj smrti (bubonska kuga) i španjolskoj gripi. Inače, do 2000 ljudi još svake godine oboli od kuge. Pažnja je posvećena superbakterijama i novim virusima, a na tom popisu je i COVID-19. I za kraj: godine 1900. očekivani životni vijek na svijetu bio je 30 godina, a danas iznosi 72,8 godina.

Zbog širokog presjeka informacija, ovaj atlas funkcionira i kao svojevrsna enciklopedija za djecu i mlade, no svakako će uspješno zaintrigirati i roditelje te djedove i bake.

Nego, znate li gdje živi najviše milijardera? Sjedinjene Američke Države imaju ih oko 800, najviše na svijetu. Elon Musk, kontroverzni izvršni direktor tehnoloških tvrtki Tesla i SpaceX, bio je 2023. godine najbogatiji na svijetu. Facebookov Mark Zuckerberg milijarder je postao sa samo 23 godine, dok je još bio na sveučilištu...