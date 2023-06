Susret uglednih američkih i hrvatskih poduzetnika i poslodavca prvi put u Zagrebu

Ovoga srpnja u Zagreb stižu vodeći američki poduzetnici hrvatskog podrijetla kako bi se upoznali s ulagačkim mogućnostima koje pruža Hrvatska te se bolje povezali s hrvatskom poslovnom zajednicom. Nakon šest uspješnih konferencija održanih u SAD-u, moćna Udruga Hrvatsko-američkih profesionalaca (ACAP) po prvi put svoju godišnju konferenciju organizira u Zagrebu i to od 6. - 8. srpnja 2023., navodi se u objavljenom priopćenju.

Ovogodišnja konferencija naziva "Connecting the Doers: Taking Croatia to the Next Level" ponovno će okupiti predstavnike hrvatsko-američke poslovne scene, kojima je cilj međusobno povezivanje te razgovor o konkretnim koracima, koji im mogu pomoći u razvoju poslovanja, stjecanju globalnog uspjeha ili povezivanju s potencijalnim partnerima, ulagačima i klijentima. Cilj je konferencije, navodi se, potaknuti novu razinu suradnje između hrvatskih i američkih kompanija, a izlaganja će održati eminentni govornici, znanstvenici i inovatori, a u pripremi su i radionice osmišljene da pomognu u pokretanju novih inicijativa.

- Želimo u Hrvatsku donijeti američka iskustva poslovanja te istodobno se bolje upoznati s globalno sve relevantnijim hrvatskim poduzetničkim sektorom. ACAP stoga pozive sve koji aktivno rade na stvaranju pozitivnih promjena i pokretanju napretka u svojim industrijama da budu dio prve ACAP-ove konferencije u Zagrebu – poručio je Steven Pavletic, predsjednik ACAP-a.

Budući da konferencija želi otvoriti najaktualnije teme i pružiti dubinski uvid u najuspješnije hrvatske korporacije, druženje će započeti Fireside chatom dvojice uglednih lidera - Hrvoja Ćosića, CEO, Aircash i Nenada Bakića, poduzetnika, investitora i začetnika STEM revolucije. Podsjetimo, Aircash je prepoznat kao 14. najbrže rastuća tvrtka u Europi prema listi Financial Times-a. Sudionici konferencije će imati priliku učiti i od prvog hrvatskog "jednoroga" - Infobipa, kao i od nekih od najuspješnijih hrvatskih firmi koje osvajaju američko tržište.

Organizatori posebno ističu gostovanje Martina Morave iz Devota, koji se nalazi među TOP 100 najbrže rastućih europskih tvrtki prema Financial Timesu, kao i Jonathana Benjamina, CEO-a Muzeja Iluzija, koji je krenuo iz Zagreba i postao jedna od najuspješnijih globalnih franšiza na 35 lokacija širom svijeta. Među ključnim govornicima ove godine su i Vuk Vuković, osnivač hedge fonda Oraclum Capital u New Yorku, koji će dati uvid u investicijske prilike tijekom novog globalnog makro režima.