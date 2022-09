Cijene su porasle, potražnja se nije smanjila: Plin palimo samo za kuhanje. Grijanje? Nema do grijanja s drvima

Zima je pred vratima, a kao što se i najavljivalo potražnja, pa tako i cijena drva otišla je gore. Ove godine Hrvatske šume procjenjuju porast prodaje drva za oko 20 posto zbog visoke cijene ostalih energenata.

Što je najbolje

Zvonimir Vekić iz Josipovaca za RTL je ispričao svoje iskustvo.

Za ovu zimu pripremio je 12 metara drva i misli da će mu to biti dovoljno.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 11.10.2021., Zagreb - Ilustracija za grijanje na ogrjevno drvo. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

– Bukovina, isključivo. Samo me to zanima zato što je to najkaloričnije, najbolje drvo, a osim toga može i njegov pepel poslužiti i u vrtu kao gnojivo – kaže Zvonimir Vekić iz Josipovaca.

Strahujete li od nestašice proizvoda? Jako se bojim za budućnost 8,33% +

Prilagodit ću se kako god bude 54,41% +

Ne bojim se ni poskupljenja ni nestašice 6,37% +

Prošao/la sam i gore krize 8,82% +

Sve je to propaganda 22,06% +

Uz grijanje na drva ide i posao, priprema, loženje, čišćenje. No, boljeg energenta, kaže, nema.

– Nema boljeg energenta za mene. Ima nekog fizičkog rada ovaj tijekom ljeta da se to sve skupa pripremi, ali to nije nikako problem – tvrdi Vekić

Kad se griješ na drva, kaže u šali, nikakav problem nije ni svaki dan upaliti plin.

– Svaki dan palim kad kuhamo kavu, a supruga kad kuha i to je sve što se tiče plina – kaže Vekić za RTL.

Sabor izglasao ublažavanje cijena

Podsjetimo, Hrvatski sabor prošli tjedan izglasao je većinom glasova izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje donose daljnje porezno rasterećenje i ublažavanje rasta cijena s kojim su suočeni građani i gospodarstvo.

Izmjenama se snižava stopa PDV-a na pet posto za isporuku grijanja iz toplinskih stanica, te isporuka ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke. Uvodi se stopa PDV-a od nula posto za isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade.

