Cijeli svijet se naoružava: Eksplodirali budžeti za oružja, tko zarađuje najviše?

Prodaja oružja koje proizvodi 100 najvećih kompanija tog sektora dosegnula je lani 592 milijarde dolara, što je povećanje od 1,9 posto u odnosu na 2020. godinu. Podaci su to koje je objavio SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute. To je sedma uzastopna godina kako prodaja oružja u svijetu raste. Jedino dobro u ovoj vijesti jest to da je stopa rasta nešto usporena, prosjek za četiri godine prije pandemije bio je 3,7 posto, da bi se u pandemiji prodaja oružja značajno usporila, na stopu od 1,1 posto i lani ponovno ubrzala, ali ipak ispod tih godina.