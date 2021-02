Čičin-Šain o ruskom cjepivu: Ako je manje sigurno i ima nuspojave, onda nam ne treba

U Hrvatsku bi narednih tjedana trebalo stići najmanje milijun doza ruskog cjepiva Sputnik V. Podsjećamo, kod Sputnika još nisu dostupni rezultati kliničkih istraživanja niti je još uvijek odobren od strana Europske agencije za lijekove, za razliku od drugih cjepiva kojima se trenutno cijepe građani Hrvatske.

Imunolozi navode kako postoje određeni rizici s obzirom na to da nisu dostupni kliničkih istraživanja.

- Ako je to cjepivo manje sigurno i ako ima neke znatnije nuspojave od onih koje su dosad prijavljene, onda riskiramo da se stanovništvo antagonizira ako odjednom dođe do vala nekakvih nuspojava koje mogu biti i znatnije. To nam stvarno ne treba. S druge strane, ukoliko s tim cjepivom doista možemo spasiti ljudske živote jer će biti veći broj ljudi koji će biti cijepljeni, onda je to dobra stvar - tvrdi virusni imunolog Luka Čičin-Šain za RTL.

