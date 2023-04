Cesta koja se čeka 20 godina: Na dionici Pitomača – Virovitica novi dio Podravske brze ceste

Plan je to, ali dug sad već više od dvadeset godina. O Podravskoj brzoj cesti govorimo još od početka dvijetisućitih, a ovisno o tome tko je bio na vlasti, uvrštavala se i u nacionalne strategije prometnog razvitka. U jednoj takvoj je i trenutačno: u Strategiji prostornog razvoja RH donesenoj 2017. godine, u kojoj se spominje trasa od slovenske granice preko Varaždina, Koprivnice i Virovitice u smjeru Osijeka. Nije to cijela Podravska brza cesta u svom izvorno planiranom obliku jer prvotna je ideja bila od Ormoža do Srbije, s tim da same Hrvatske ceste, barem u odgovoru koji su nam dale prije nekoliko mjeseci, kao jedan od glavnih infrastrukturnih projekata spominju Podravsku brzu cestu "koja se gradi postupno, po dijelovima najvećeg prometnog opterećenja, od granice s Mađarskom do granice sa Srbijom".

Što se većih trasa tiče, u promet je dosad puštena samo Virovitica – Suhopolje, poznata i kao Sjeverna obilaznica grada Virovitice, i to krajem 2017. godine, dok bi za otprilike godinu dana mogli početi radovi od Pitomače do netom spomenute Virovitice. Hrvatske ceste traže tvrtku koja će izraditi idejno rješenje te studiju o utjecaju na okoliš upravo za tu dionicu, platit će se to 118 tisuća eura bez PDV-a, a ono što pobjednik natječaja zapravo mora napraviti jest predvidjeti optimalnu trasu od Pitomače do Virovitice, kao i sve popratne elemente poput mostova, tunela, instalacija, prometne signalizacije, potencijalnih uslužnih objekata.

Sama vizura trase, međutim, poznata je, ali da ne nabrajamo koje sve pruge, županijske i državne ceste će ona presijecati, pokušat ćemo skratiti. Početna točka brze ceste je u čvoru Kladare, a nakon njega trasa napušta područje Koprivničko-križevačke županije i prelazi u Virovitičko-podravsku. Pitomaču će zaobići s južne strane, a nakon čvora Stari Gradac brza cesta prolazi između mjesta Rogovac i Bušetina, presijeca županijske ceste Ž4007 i Ž4008 te nastavlja prema Virovitici.

Prije završetka trase i spoja na dionicu Virovitica – Suhopolje, okomito na trasu Podravske brze ceste, pruža se brza cesta Virovitica – Suhopolje, u km 51+641,83, okomito na trasu Podravske brze ceste, pruža se brza cesta Virovitica – Terezino polje. Na mjestu sjecišta tih dviju brzih cesta projektiran je čvor Virovitica 1. Podravska brza cesta na dionici između Koprivnice i Virovitice završava u km 53+434,30, spojem na čvorište koje nastavak brze ceste tvori s državnom cestom D5 – gdje će završiti trasa od Pitomače do Virovitice, objasnili su, u projektnoj dokumentaciji, iz Hrvatskih cesta.

