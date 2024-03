Čelnica svjetskog vijeća za putovanja: 'Hrvatska je odličan primjer učinkovite tranzicije turizma'

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac sudjelovala je, na poziv direktorice jednog od najvećih turističkih sajmova ITB Berlin, na Globalnom okruglom stolu lidera u turizmu pod nazivom „How to become Pioneers in Transition”. Uz Brnjac na okruglom stolu su sudjelovali i ministar Salem bin Mohammed Al Mahrouqi iz Omana koji je ovogodišnja zemlja partner sajma, Misa Labarile, savjetnica za turizam u Europskoj komisiji, Zoritsa Urosevic, izvršna direktorica u UN Tourismu, Julia Simpson, predsjednica i direktorica Svjetskog vijeća za putovanja i turizam te Jeremy Sampson izvršni direktor The Travel Foundationa.

Ministrica Brnjac je istaknula: „Ključ naše reforme je upravo u pronalaženju balansa između ekonomske, društvene i prirodne održivosti, a posebno je važno istaknuti da su ciljevi reforme povezani s izvorima financiranja. Novim Zakonom o turizmu se omogućava upravljanje razvojem na temelju podataka, ali i poticanje privatnih i javnih ulaganja koja doprinose razvoju održivog turizma .

Po prvi puta donosimo i Satelitski račun održivog turizma, mjereći ne samo izravne i neizravne doprinose turizma hrvatskom gospodarstvu, već i učinke koje turizam ima na okoliš, prirodnu i kulturnu baštinu i, ono što je iznimno važno, na kvalitetu života lokalnog stanovništva“, istaknula je ministrica Brnjac.

Foto: Ministarstvo turizma i sporta

Predsjednica i direktorica Svjetskog vijeća za putovanja i turizam (WTTC) Julia Simpson, predstavila je WTTC-ov Call for Action u kojem se nastoji ukazati kako poboljšati društvenu i ekološku odgovornost sektora te istaknula kako je upravo hrvatski Zakon o turizmu odličan primjer kako pokrenuti tranziciju turizma. Misa Labarile iz Europske komisije predstavila je Izvješće Tranzicijskog puta za turizam. Posebno je istaknula Hrvatsku kao dobar primjer države koja poduzima konkretne mjere u području održivog turizma, među kojima su hrvatska Strategija razvoja održivog turizma do 2030. te ulaganja u regionalnu diverzifikaciju i specijalizaciju hrvatskog turizma i razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti. Predstavnica UN Tourisma, Zoritsa Urosevic ukazala je kako novi hrvatski Zakon o turizmu propisuje korištenje podataka u procesu planiranja razvoja turizma, što ga čini uzorom na globalnoj razini.

Foto: Ministarstvo turizma i sporta

Komentirajući raspravu na okruglom stolu ministrica Brnjac je zaključila: „Iznimno smo ponosni što je Hrvatska napravila iskorak koji je prepoznat u cijelom svijetu, a osobito u stručnoj javnosti, međutim, mi smo taj iskorak učinili prvenstveno zbog hrvatskih građana koji moraju imati priliku dobro živjeti od turizma i s turizmom. Zato nam je najvažnije da su reforma, kao i Zakon prihvaćeni od dionika u Hrvatskoj - turističkog sektora, gradonačelnika, župana - koji su nam najvažniji partneri u provedbi“.

