Osječki golubovi nisu preminuli niti od ptičje gripe, niti kuge

Što je zapravo bijela tvar koja je posuta po osječkim ulicama i izazvala je panika među građanima, trebalo bi biti poznato danas iza 14 sati. Građani sumnjaju, podsjetimo, na otrov za štakore koji je netko, strahuju, namjerno pobacao posvuda uokolo kako bi otrovao životinje.

Prijavljena su posljednjih dana četiri psa koja su, sumnjaju veterinari, otrovana, jedan je od njih i uginuo, a po širem središtu Osijeka pronađena su i najmanje 72 mrtva goluba. Podatci su to iz Veterinarske stanice Osijek, no brojke koje je prikupila Udruga Pobjede, zadužena za brigu o osječkom azilu za pse, govore kako su preminula tri psa te da ih je desetak pokazalo simptome trovanja. Službeno je, pak, u ponedjeljak popodne potvrđeno kako golubovi nisu preminuli niti od ptičje gripe, niti od ptičje kuge. Policija, pak, provodi kriminalističko istraživanje i danas očekuje rezultate analize uzoraka poslanih protekloga tjedna u Zagreb. Odgovorima se, najkasnije do srijede, nadaju i u gradskoj upravi.

- Deratizacijske su službe isključile mogućnost da se radi o deratizacijskom otrovu jer je on crven, ne sadrži kukuruz i ne bi naškodio golubovima zbog velike razine vitamina K u njihovom organizmu. Nadalje, komunalna tvrtka Unikom izvijestila je kako ona nije solila ceste ni sa čime drugim, izuzev cestarske soli – kaže nam Romano Kristić, iz Upravnog odjela za socijalnu skrb, umirovljenike i zdravstvo Grada Osijeka. Svi pet uzoraka koje su oni poslali na analizu, ističe on, nalikuju na sol. Pojedini skupljači iz nadležnih službi, čak su, iz hrabrosti ili ludosti, i kušali bijelu tvar nađenu na ulicama i zaključili da se radi o soli – otkriva nam Kristić.

Veterinarska stanica Osijek izašla je na više od stotinu intervencija od petka, od kojih je 15 bilo lažno, a skupila je je najmanje 72 uginula goluba. - Isključeni su, za sada, ptičja influenca i kuga, a dostavio sam u ponedjeljak lešine golubova u zagrebački Centar za peradarstvo, gdje će odraditi patoanatomsku i patohistološku analizu. Te rezultate očekujemo danas. Uzet će i uzorke za toksikološku analizu te ih proslijediti u Centar za vještačenja Ivan Vučetić, a to će malo potrajati – navodi Dražen Zuković, direktor Veterinarske stanice Osijek.

Uz ptičje lešine nađeno je i zrnje sjemenskog kukuruza, koji se inače šprica pesticidima, pa je i ono je poslano na vještačenje. - Svi su uginuli golubovi nađeni u širem središtu grada, nema ih na periferji, pa je za pretpostaviti kako svi gravitiraju istome hranilištu – zaključuje Zuković. Istragu za smrt vidre, nađene u Dravi za vikend, preuzela je inspekcija zaštite okoliša. Navodni pomor ribe, kažu u Udruzi Pobjede, je isključen.

