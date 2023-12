Čeka se reakcija Plenkovića nakon optužnice protiv Barbarića: Hoće li ga smijeniti?

Frane Barbarić, predsjednik Uprave HEP-a, izgubio je na Upravnom sudu u Splitu i spor u kojem je tražio ukidanje rješenja Državnog inspektorata po kojemu je vilu na Hvaru izgradio bespravno zbog čega je naloženo njezino uklanjanje. Sud je istodobno odbio njegov zahtjev da se rušenje odgodi do pravomoćnosti odluke pa je Barbarić najavio da će kuću srušiti sam, baš kao što je najavio u intervjuu Večernjaku prije dva mjeseca.

Politička dimenzija

Najavom da će sam rušiti kuću Barbarić želi prevenirati rušenje o trošku države, no i dalje tvrdi da je Inspektorat pogriješio i najavljuje da će pravdu potražiti pred Visokim upravnim sudom. Presudi li taj sud u njegovu korist, tražit će naknadu štete za rušenje, a u priopćenju se obrušio i na medije koji, kaže, u njegovu slučaju nisu poštovali presumpciju nevinosti.

Uskoro se, međutim, pokazalo da mu glavni problem nisu Inspektorat i mediji, jer se priopćenjem oglasilo i Općinsko državno odvjetništvo u Splitu koje je otkrilo kako je protiv Barbarića podiglo optužnicu zbog kaznenog djela bespravne gradnje, za koje zakon predviđa zatvorsku kaznu u trajanju od šest mjeseci do pet godina. Bez navođenja imena, u priopćenju se kaže da se 57-godišnjaka tereti da je u uvali Sinjava na otoku Hvaru bespravno izgradio stambenu zgradu (prizemlje i prvi kat); građevinu (prizemlje s dvostrešnim krovom); preljevni bazen sa strojarnicom te cisternom za vodu; kameno-betonski zid u nastavku kojeg je izgradio i stubište; kameno betonski potporni zid (oko strojarnice na zapadu te uzduž strojarnice, bazena i cisterne sve do kraja čestice) na čijem kraju je izgradio stubište s podestom". Tvrdi se da je Barbarić bio svjestan da je riječ o zaštićenom obalnom području te kako prethodno nije ishodio pravomoćnu građevinsku dozvolu.

U čitavoj priči najintrigantnija ipak ostaje politička dimenzija budući da je o bespravnom graditelju na čelu strateške tvrtke više puta pred kamerama bio prisiljen govoriti premijer Andrej Plenković, koji je zbog Barbarića trpio i javne kritike koalicijskih partnera, čak i iz vlastite stranke.

'Drži ga u šaci'

Pozornost javnosti pritom je zaokupljala i ljetošnja prodaja HEP-ova plina u bescjenje, zbog koje se također tražila Barbarićeva glava. Plenkovićeve reakcije na ove dvije priče mijenjale su se kroz vrijeme, da bi o aferi "plin za cent" na kraju zaključio kako je jedino važno to što je HEP u trenucima divljanja cijena bio solidaran prema građanima i gospodarstvu. Što se tiče Barbarićeve bespravno sagrađene vile, otpočetka je isticao kako je osobno Barbariću rekao da to mora pravno riješiti, da bi posljednjih tjedana u potpunosti odbijao govoriti na tu temu. Sve to dovelo je do glasnih špekulacija po kojima se Plenković Barbarića ne može riješiti jer ga nečim drži u šaci, a hoće li se što tu promijeniti, vidjet ćemo po premijerovu povratku s klimatske konferencije u Dubaiju.

