Carstvo Dietricha Mateschitza: Nije osmislio recepturu Red Bulla, ali je pio nevjerojatan broj limenki dnevno

I danas, dva dana nakon smrti multimilijardera i suosnivača austrijske tvrtke za energetska pića Red Bull Dietricha Mateschitza (78), nakon što je u subotu izgubio borbe s teškom bolešću-rakom, austrijski su mediji puni napisa o njihovom “Didiju”.

Svaki od njih trudi se da nađe neku posebnost iz života osnivača carstva energetskih pića koje je stvorio, postavši važna figura u međunarodnom poslovnom svijetu. Zapravo, kultna figura europskog i svjetskog biznisa, kako ističu neki od domaćih medija.

Jedan od kurzioteta iz Mateschichevog života je, kako piše dnevni tabloid “Österreich” da je, kako je osobno u jednom od vrlo rijetkih TV intervjua rekao da “sam svaki dan popije deset do dvanaest limenki Red Bulla”. Prilično pozamašna brojka za energetsko piće, ali očito mu je godio taj okus, kojeg je sam kreirao.

Tabloid piše kako je Red Bull na austrijskom tržištu osvanuo 1987. godine. I to nakon što je Mateschich dobio licencu za energetski napitak “Krating Daeng” (na engleskom “Red Bull”), od njegovog tajlandskog vlasnika. Dodaje, kako je odmah otom mladi austrijski poduzetnik iz Štajerske prilagodio osnovnu recepturu tog azijskog pića zapadnjačkom okusu za ulazak na europsko tržište. Vezano uz to, zajedno s tajlandskim proizvođačem, obitelji Yoovidhya osnovao je koncern u kojem je on postao manjinski (49 posto), a Tajlanđani većinski vlasnik (51 posto). Omjer, koji je trenutno još uvijek na snazi.

Kako dugo, zasad se ne zna. Osim da će o daljnjoj sudbini Red Bulla odlučivati šef tajlandskog obiteljskog klana Chalerm Yoovidhya.

Ali ono što se zna i oko čega nema dvojbe je da je Red Bull Mateschitza napravio s imovinom “teškom” preko 25 milijardi eura daleko najbogatijim Austrijancem i 51. najbogatijim čovjekom na svijetu prema Forbesovoj listi za ovu godinu. Unatoč toga što to piće nije bilo njegov pronalazak. Ali s profinjenim osjećajem za tržište izvan Azije i pametnim marketingom, ovaj je veliki poslovni znalac svojim čudotvornim energetskim napitkom zavrtio “uspješnu poslovnu priču”, izgradivši impozantano sportsko i medijsko carstvo, ističe tabloid.

Dodaje kako je kasnije Mateschich postao veliki investitor u profesionalni sport, te da je 2004. godine uslijedila i kupnja tadašnjeg jaguarovog tima Formule 1. Ali i ulaganja u ekstremne sportove: trkaće, kaskadere svih vrsta od zrakoplova i motocikla do bicikla, ekstremne planinare, penjače po stijenama …..

Zahvaljujući Mateschichu i njegovim uspjesima, tvrtka Red Bull sve se je počela širiti i ušla je i u svijet nogometa, skijanja, tenisa i drugih popularnih sportova. Osnovala je i neke od najpoznatijih nogometnih klubova, poput Red Bull Salzburga, RB Leipziga, New York Red Bullsa i drugih.

Österreich navodi kako je Mateschichev Red Bull sklopio sponzorske ugovore s više stotina profesionalnih sportaša. Što će s njima biti nakon njegove smrti, zasad se ne zna. Tabloid piše kako je njegov 29-godišnji sin Mark rođen u Mateschichevoj vezi s bivšom manekenkom i učiteljicom skijanja Anitom Garhardter operativno uključen u poslovanje Red Bulla, ali samo na marginama koncerna. Napominje kako se je Mateschich, koji je povučeno živio u Salzburgu sa svojom dugogodišnjom partnericom Marion (39), “dobro slagao” sa svojim sinom Markom.

