Čačić: ‘HDZ je povukao apsolutno sulud potez. To je udar na Plenkovića! Čudi me što to ne vidi...‘

Predsjednik Reformista Radimir Čačić u večerašnjem je Dnevniku HRT-a optužio HDZ da su iznevjerili dogovor za lokalne izbore te im zaprijetio prekidom suradnje na nacionalnoj razini ako budu surađivali s ljudima s optuženičkih klupa, ciljajući na bivšeg gradonačelnika Varaždina Ivana Čehoka.

- Ne samo da su iznevjerili, nego su brutalno išli protiv dogovora, rekao je Čačić gostujući večeras u Dnevniku nakon što je Natalija Martinčević, saborska zastupnica Reformista, koji su dio vladajuće većine, bila suzdržana kod izglasavanja povjerenja ministru zdravstva Viliju Berošu.

Martinčević je nakon glasovanja rekla da se HDZ-ov kandidat u Varaždinskoj županiji u prljavoj kampanji koristio i ljudima pod optužnicama i presuđenim kriminalcima te da postoji namjera da se u Skupštini Varaždinske županije formira većina s takvim ljudima. Riječ je o listi bivšeg varaždinskog gradonačelnika Ivana Čehoka, koji je Čačića nazvao žetončićem.

Čačić je u Dnevniku rekao da je Andrej Plenković njega prvog zvao izvan HDZ-ovog kluba kad je formirao Vladu. Rekao je da su jedino tražili projekt brze pruge Zagreb-Lepoglava-Varaždin-Čakovec.

- Rekao je "da", ušlo je to i u program Vlade, rekao je Čačić.

Čačić je potom dodao da je dogovor brutalno prekršen uključivanjem osuđenih kriminalaca u kampanju te da je HDZ povukao "apsolutno nevjerojatan i sulud potez":

- Na regionalnoj razini su javno rekli - ne ispod žita, javno - Čačić je naš žetončić, ne glasajte za Čačića, rekao je Čačić.

- Probili su tu liniju razlike između regionalnog i nacionalnog, spojili su te dvije stvari pokušavajući Reformistima i meni nanijeti štetu porukom: "On je loš jer podržava Plenkovića". To je direktno udar na Plenkovića i ako on to ne razumije, ne znam, rekao je Čačić.

Čačić je rekao da je o toj temi jučer ozbiljno razgovarao s Plenkovićem.

- Pretpostavljam da je razumio tko tu što radi, tko šalje kakve poruke, rekao je Čačić.

Tko stoji iza te priče, ako nije Plenković? - bilo je iduće pitanje.

- Pa pretpostavljam svi oni koji bi ga sutra htjeli maknuti.

Na primjer?

- To će on sam...

Iz HDZ-a ili drugih stranaka?

- Iz HDZ-a, naravno, drugi bi ga sigurno htjeli...

Upitan je li legitimna većina sada sporna i jesu li i dalje spremni biti partner HDZ-u u Saboru, Čačić je odgovorio:

- Vrlo jasno smo rekli, sve ono što smo dogovorili, očekujemo sad jasne rokove kad ide ta pruga...

Upitan hoće li dignuti ruku za rebalans, Čačić je odgovorio:

- O programskim stvarima, ako se bude poštovalo na nacionalnoj razini, da, ali smo dodali tome jedan uvjet, jer su sami prekršili sporazum o lokalnim i regionalnim izborima - ne želimo vidjeti, nigdje, ni na gradskim razinama, kada govorimo o Varaždinu, ni na skupštinskim, županijskim, niti da štapom dotiču one koji su na optuženičkim klupama, s kojima su radili sve ovo do sada, jer su to prošli put napraviti. Sad više ne. Ako to naprave - fala dečki, rekao je Čačić.

Dodao je da je su HDZ i Čehok umreženi do srži na lokalnoj razini te da će, ako tako ostane, na nacionalnoj razini morati kupovati glasove.

- Naš glas se ne kupuje. Ovog trenutka većina je mala, ali legalna i legitimna, poručio je šef Reformista.

- Mi jasno velimo, mi smo centar, lijevi centar, ali smo spremni u interesu građana Hrvatske i Varaždinske županije sprečavati desnicu da zavlada, a sad se Plenkovića gura prema desnici. Njegovi vlastiti, zaključio je Čačić.