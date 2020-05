Butković: Kazneno djelo nema veze sa stranačkim predznakom, raščišćavanje ne šteti HDZ-u

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u nedjelju je poručio da svako raščišćavanje u aferama ne šteti HDZ-u pa tako i ono posljednje u Hrvatskim šumama, a što se tiče izbornog rezultata vjeruje da će stranka biti pobjednik.

Na pitanje kako to da se HDZ-ova imena često spominju u aferama, poput ove u Hrvatskim šumama, gdje ih je bilo nekoliko, ministar Butković je odgovorio da tu aferu ne može komentirati te poručio da svako raščišćavanje ne šteti HDZ-u.

"Ne mogu vam to komentirati. Vidimo, pratimo iz medija, situacija je takva. Svako raščišćavanje stvari ne šteti. Ako je netko napravio bilo kakvo kazneno djelo to nema veze sa stranačkim predznakom. Građani to očekuju, građani očekuju da se mi borimo žestoko protiv korupcije", rekao je Butković odgovarajući na pitanje šteti li posljednja afera HDZ-u.

Novinare je zanimalo i kako to da se slučaj otkrio mjesec dana prije izbora, "što se radilo četiri godine, zašto se četiri godine nije hapsilo", a Butković je odgovorio kako to nije pitanje za njega.

"Ja ne hapsim. Ja vam se bavim infrastrukturnim projektima O tome vam mogu govoriti, o velikom investicijskom ciklusu preko 20 milijardi kuna, Pelješkom mostu, željeznici, o onome što sam radio kao ministar, a ne o hapšenjima i procesima", rekao je.

Na pitanje kakav će biti izborni rezultat HDZ-a s obzirom na "Aferu vjetroelektrane", Butković je rekao da svatko onaj tko ide u utakmicu, vjeruje da će pobijediti, zato u nju i ide.

Ministar Butković je na novinarska pitanja odgovarao nakon svečanosti otvaranja rotora Remetinec.