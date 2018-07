Državne nekretnine na Smokvici u zakup tvrtke Zelena nekretnina

Ministarstvo državne imovine za zakup državnih nekretnina na otoku Smokvica Vela odabralo je ponudu tvrtke Zelena nekretnina d.o.o. kao najbolju, a procjenjuju da bi uskoro mogao biti potpisan i ugovor za taj zakup, potvrdili su jučer iz tog ministarstva.

– Najbolju ponudu za zakup nekretnina na otoku Smokvica pripremila je tvrtka Zelena nekretnina d.o.o., a zakup se daje na 30 godina, uz godišnju zakupninu od 4,9 milijuna kuna bez PDV-a – rekli su u Ministarstvu državne imovine. Javni poziv za zakup nekretnina na otoku Smokvica, koje su lani vraćene u državno okrilje nakon što ih je godinama koristila obitelj Todorić, trajao je od 12. svibnja do 20. lipnja, a tražilo se gotovo pet milijuna kuna godišnje.

U pozivu je bilo naznačeno da se na otoku ne smije više ništa graditi te da će zakupac nekretnine koristiti isključivo za vlastite potrebe i/ili za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti. Tvrtka Zelena nekretnina d.o.o. osnovana je 7. lipnja, a temeljni joj je kapital 6,48 milijuna kuna. Jedini osnivač tvrtke je mađarski fond Balansz Zartkoru Nyiltvegu Intezmenyi Ingatlan Alap. Inače, Ministarstvo državne imovine je sredinom svibnja, zajedno s natječajem za zakup otoka Smokvica, bila objavilo i prodaju Hotela Hrvatska u Baškoj Vodi, po početnoj cijeni od gotovo 44 milijuna kuna. No, kako se doznaje do zaključenja poziva odnosno do 20. lipnja nije stigla nijedna ponuda.