Burna reakcija javnosti: Nitko joj nije htio prepustiti mjesto pa je dojila dijete na podu

Fotografija majke koja doji na podu u javnom prijevozu obišla je društvene mreže. Riječ je o 22-godišnjoj Sophie Molineux koja je, kako kaže, hranila svoje dijete na prljavom podu vlaku jer su joj drugi putnici odbili prepustiti svoje mjesto za sjedenje.

- Putnici su prolazili kraj mene i uputili mi tupi pogled. Nisu mi se htjeli dići. Šokiralo me to. Od 50 ljudi, nitko se nije ni pomaknuo. Bilo mi je mrsko sjediti na prljavom podu, ali nisam imala drugog izbora- rekla je Sophie Molineux za Mirror.

Molineux i njezin partner Rob su bili na putu za Ludlow Castel u Velikoj Britaniji. Željeli su provesti kvalitetno vrijeme kao obitelj, a putovali su vlakom zato što, kažu, nemaju automobil.

- Nikad nisam doživjela nešto ovakvo. Prvo me iznenadilo što uopće nitko mi nije ponudio mjesto ni kad su vidjeli da nosim malu bebu u rukama. Ne znam kako su ljudi mogli gledati što se događa i pretvarati se kao da ne vide. Nadam se samo da u budućnosti dojenje u javnosti više neće biti takav '"problem"- rekla je Molineux.

