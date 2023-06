Bulj: Psihijatar Uglešić pokazao je mržnju i podcjenjivanje ljudi iz Dalmatinske zagore

Nakon tragičnog epiloga potrage za podmornicom tvrtke OceanGate Expeditions, pod čijom je komandom bila podmornica Titan koja je implodirala na putu do olupine Titanica, te pogibije pet ljudi što je, nažalost, izazvalo i neukusne šale najviše na Twitteru, splitski psihijatar Boran Uglešić tumačeći za Index što i kako ljude motivira da se u tragičnim situacijama služe crnim humorom, uvrijedio je ljude iz Dalmatinske zagore.

Psihijatar je zadnja osoba na svijetu koja smije imati predrasuda prema ljudima na temelju porijekla, obrazovanja i sličnoga, pa je sporno kako je Uglešić mogao izjaviti: “Zamislite jednog čovjeka iz, recimo, Dalmatinske zagore koji pročita da je pet ljudi otišlo s podmornicom kojom se upravlja izvana na dubinu od četiri kilometra. On uopće nema mogućnost shvaćanja takve situacije i zato će taj crni humor i pošalice biti mnogo intenzivniji.”

– Kao psihijatar s velikim iskustvom nikad ne bih ni pomislio bilo koju skupinu ljudi po lokaciji stanovanja uopće ukomponirati u takav kontekst. To je bila apsolutno neprimjerena izjava. Mislim da je kolega bio brzoplet, lakomislen i nije promislio prije nego što je odlučio takvo što izreći. To je potpuno kriva izjava, osobito u ovakvoj tragediji, svaki čovjek koji procesuira pojam smrti bilo koga u svojoj glavi radi same empatije ne bi mogao to prebacivati na nerazumijevanje samog događaja. U našoj maloj državi koji od tih dobrih, mudrih i jednostavnih ljudi iz Zagore ne zna što je more i što je dubina, kao što znaju koja je visina Biokova i Dinare.

Neprimjereno se kolega zaletio s izjavom i trebao bi se ispričati – kaže prof. dr. sc. Slavko Sakoman. Iz Slobodne Dalmacije Uglešića su pitali je li njegova izjava o Zagori izvučena iz konteksta i što je točno pod njom mislio, no naveli su da im je prvo dao kratku izjavu, a onda je povukao. Gradonačelnik Sinja Miro Bulj reagirao je na Facebook profilu ocijenivši izjave Uglešića podcjenjivanjem ljudi iz Zagore. Među ostalim, napisao je: “Psihijatar Uglešić komentirajući sprdnju po društvenim mrežama s tragedijom podmornice pokazao je mržnju i podcjenjivanje ljudi iz Dalmatinske zagore.

Na takav govor mržnje prema ljudima iz Zagore, na takvo podcjenjivanje njihovih sposobnosti da shvate tragediju i na nju ispravno moralno i ljudski reagiraju, nitko nije reagirao niti osudio istup psihijatra Uglešića. Ljudi iz Zagore u svom odgoju, vrijednostima, u tradiciji ne sprdaju se s tuđom patnjom i smrću”, naveo je Bulj, pozivajući Uglešića da dođe k njima u Sinj ili neka ode do Imotskog ili Vrgorca i popriča malo s narodom, a može i zaroniti u bistru Cetinu da spozna bistrinu, širinu i dubinu njihova kraja i ljudi.

