Bulj: Presuda očekivana, Mesić je jedna od najvećih štetočina u modernoj hrvatskoj povijesti

Sinjski gradonačelnik i zastupnik Mosta Miro Bulj izjavio je u petak u Splitu kako je bilo očekivano da Općinski sud u Zagrebu odbije tužbeni zahtjev Stjepana Mesića koji je od Bulja tražio naknadu zato što ga je 2019. nazvao klevetnikom i elementarnom nepogodom.

Općinski građanski sud u Zagrebu u petak je nepravomoćno odbio tužbeni zahtjev bivšeg predsjednika Mesića koji je od saborskog zastupnika Mira Bulja tražio nadoknadu štete za duševne boli nakon što ga Bulj u veljači 2019. godine nazvao elementarnom nepogodom i klevetnikom.

U presudi sutkinje zagrebačkog Općinskog građanskog suda Ivane Čačić, Stjepana Mesića se obvezuje da podmiri sve troškove parnice u postupku u iznosu od 6.562 kune. Sutkinja smatra kako je "elementarna nepogoda" očigledna metafora i stoga vrijednosni sud dok "klevetnik" može biti činjenična tvrdnja ako je precizirana tako da je navedeno što je (točno) tužitelj lagao.

"U spornoj objavi to je objašnjenje izostalo, a kontekst je pretežito uvjerljiv pa je zaključak ovog suda da je upotrijebljeni pojam "klevetnik" također tuženikov vrijednosni sud, napisala je Čačić dodajući da je riječ o "vrijednosnim sudovima tuženika čija se istinitost ne treba dokazivati." Sud prihvaća i da su objavljeni komentar i kritika za tužitelja bili stresni i da su ga uznemirili, ali i da su "granice prihvatljive kritike mnogo šire u odnosu na pojedince s javnim statusom nego u odnosu na privatne osobe". Sutkinja Čačić, među ostalim, ističe da političari moraju pokazati veći stupanj tolerancije.

"Ovaj zahtjev za tolerancijom još više vrijedi za političare koji sami poduzimaju radnje za koje im ne može ostati nepoznato da će pobuditi reakcije", stoji u presudi.

Bulj je danas izjavio kako je sudski rasplet bio očekivan, a pred novinarima je ocijenio kako je Mesić "jedna od najvećih štetočina u modernoj hrvatskoj povijesti".

"Dokaz tomu je njegov stav o Hrvatima u BiH gdje provodi baščaršijsko-Izetbegovićku politiku protivno interesima hrvatskog naroda u BiH tako da je on čovjek koji je dijelio narod u najtežim trenucima.

"Ja sam, tada kao mlad čovjek u Domovinskom ratu, želio zajedništvo, a ne da on uzme čekove od naših ljudi u emigraciji i da veliča bilo koji totalitarni režim. Nama je cilj bila samostalna i slobodna Hrvatska, za koju su mnogi ginuli od Vukovara do Dubrovnika, a Mesić je veličao različite totalitarne režime kako mi ne bi došli do cilja", rekao je Bulj nekoliko puta ponavljajući da je Mesić elementarna nepogoda i štetočina.

"Nisam uvrijedio Stipu Mesića, ja sam rekao istinu i danas stojim iza tih riječi", zaključio je Bulj.

