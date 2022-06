Bulj demonstrativno napustio skup zbog nagrade Dežuloviću: 'Ne želim sudjelovati u ovome'

U Alkarskim dvorima su u četvrtak održani 7. po redu Tripalovi dani, koji su ove godine pokušali dati odgovor na temu “Vrijednosti Hrvatskog proljeća za europsku budućnost Hrvatske”.

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj u pozdravnom govoru verbalno je napao Centar "Miko Tripalo" zato što su godišnju nagradu dodijelili novinaru Borisu Dežuloviću, poslije čega je demonstrativno napustio simpozij, javlja Slobodna Dalmacija

Bulj je svoj govor počeo riječima da je Sinj dao brojne ugledne ljude, “koji su preteča Domovinskog rata i slobode Hrvatske” pa je uz Tripala u tom kontekstu spomenuo braću Marka i Vladu Veselicu. Naveo je kako će Tripalo ostavio veliki trag te je obećao da će on kao gradonačelnik učiniti sve da se Tripalo u Sinju ne zaboravi.

Podržao je i održavanje Tripalovih dana u Sinju samo kako bi onda žestoko kritizirao po Upravnom odboru Centra:

- Neprihvatljivo mi je da se na “Tripalu” danas dijele i da se inzistira na dijeljenju. Zar je moguće da se u Mikino ime dodijeli nagrada nekome tko je napisao “Je** vas Vukovar” - upitao je Bulj.

- To je sramotno, to je ponižavajuće za taj simbol hrvatski, temelj Hrvatske. Tamo su ginuli sinovi partizana i ustaša, tamo su ginuli i ljudi srpske nacionalnosti. To je za mene sramota, to je ljaga. Vukovar i svetinje da bilo tko spomene, ne ulazeći u novinarske slobode... Mika Tripalo bi se, uvaženi organizatori, stidio toga da je netko rekao "Je** vas Vukovar" i dobio nagradu u njegovo ime. Zbog toga i samo zbog toga ne želim sudjelovati na ovome - kazao je Bulj i potom demonstrativno napustio dvoranu u Alkarskim dvorima.

Vedran Đulabić je poručio Bulju dok je ovaj izlazio iz dvorane kako bi bilo dobro da Bulj čuje obranu prozvanih, drugu stranu, kao i da tekst pod naslovom 'Je** vas Vukovar" treba pročitati i razumjeti.

VIDEO: Ukrajinci presreli razgovor ruskih pukovnika: 'J***** Putine. Udri Kijev, učini to!'