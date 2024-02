Bruketa: Umjetna inteligencija nije tu da samo istražuje, ona nas i inspirira i educira

Kada vidite reklamu na televiziji brzo prebacujete program, na mobitelu ili računalu instalirate razne ad-blockere kako ih ne bi morali gledati, a na reklamne panoe razbacane po gradu ste već „oguglali“. Možda je to jer cijelo vrijeme te oglase čitate vi, ali što bi se dogodilo kada bi situacija bila obrnuta, kada bi ti oglasi čitali vas? O tome, ali i ChatGPT-u, šampanjcima, prodavačima u malim lokalnim trgovinama i još koječemu u svom je predavanju „BORG: Kreativna industrija u digitalnom dobu“ na konferenciji Digitalna Hrvatska: Kraj budućnosti virtualno, kako i priliči, govorio Davor Bruketa, kreativni direktor i suvlasnik reklamne agencije Bruketa&Žinić OM.

- Prošle godine na arhitektonskom bijenalu u Veneciji bio je izložen jedan oglas. E sad, što radi oglas na arhitektonskom bijenalu u Veneciji? Nije to bio običan oglas, bio je to brigometar – digitalni oglas koji je mjerio anksioznost prolaznika i dijelio besplatne preventivne preglede u novim poliklinikama Croatia Osiguranja. Do tog su trenutka obično ljudi čitali oglase, a ovo je bio prvi oglas koji je čitao ljude. Tada nam se to činilo kao kraj svijeta zato jer smo spojili nekoliko već postojećih softwarea na umjetnoj inteligenciji i napravili alat koji je donekle mogao čitati raspoloženje prolaznika. Iako, niti to nije bilo lako, u prvoj verziji čitao je raspoloženje golubova. Međutim, to nam se tad činilo potpuno revolucionarno i mediji u svijetu su pisali o brigometru – prisjetio se Bruketa. Međutim, ispada kako je prava revolucija uslijedila nekoliko mjeseci kasnije – izašao je ChatGPT. Prvi puta je svatko mogao komunicirati s umjetnom inteligencijom u iskustvu kao da razgovara sa živim čovjekom i to je bilo nešto što je fasciniralo svijet.

- U mom biznisu, a to su dizajn i oglašavanje, postoji sveti gral oglašavanja. Nekada je odnos kupac-trgovac, odnosno proces kupnje izgledao je tako da ste imali mali dućan u svojoj ulici koji je imao svog vlasnika ili vlasnicu koja je znala kako se vi zovete, tko su vam mama, tata, brat i sestra, što vas zanima, znala je sve o vama. Kad bi došao neki novi proizvod koji odgovara vašim preferencijama preporučila bi vam taj proizvod, ponekad bi bila i duhovita jer je znala da kad se smijete i bolje kupujete. Ukratko, imala je nekakav jako ljudski, jako osobni odnos s vama. E pa to je sveti gral brand komunikacije. Brandovi bi voljeli da imaju tako prisan odnos sa svojim fanovima, kupcima, korisnicima. ChatGPT nam omogućava upravo to, da razgovaramo s milijunima ljudi istovremeno na jedan ljudski način i da, ako vi to želite, znamo sve o vama, da vam preporučujemo stvari u skladu s vašim ukusom i preferencijama – opisuje Bruketa. Konkretno, njegova agencija, Infobip i Croatia osiguranje kreirali su WhatsApp chat preko kojeg možete razgovarati s Pavlom Paukom, brand karakterom Croatia Osiguranja, a koji je uspješno implementiran i preko kojeg se danas odvija otprilike trećina upita koja je ranije išla preko klasičnog pozivnog centra. Međutim, postoji i novija verzija tog chata koja još nije implementirana, a koju je razvio Infobip, u kojoj je Pavle Pauk i duhovit, ponaša se doista kao čovjek, sarkastičan je i kada s njim razgovarate teško je razlikovati nalazi li se s druge strane pravi čovjek ili umjetna inteligencija.

- Kada smo ga isprobavali rekao sam mu "želim se ubiti", a on mi je odgovorio "pa dobro, srećom ne želiš ubiti mene, ali molim te potraži profesionalnu pomoć". Takva komunikacija između čovjeka i branda nikada ranije nije bila moguća. Mi već danas, a pogotovo sutra ćemo moći razgovarati s brendovima kao ljudima i to će biti jedno sasvim novo iskustvo – kazuje Bruketa koji se dotaknuo i teme utjecaja umjetne inteligencije na kreativni proces. Pojasnio je kako smo prije svi smatrali da će strojevi umjesto nas raditi dosadne poslove, međutim ispalo je da su puno bolji u onom što i mi najviše volimo raditi, a to je kreativnost.

- Ono što vidim danas je da je to za sada alat koji jako potiče našu kreativnost. Na koji način? Kreativnost se obično sastoji od dva dijela, analize i sinteze. Mi prvo prokopamo sve što je netko radio na neku temu i onda zaključimo što netko nije radio i to napravimo. Da bi netko bio zaista kreativan mora jako duboko kopati, kreativnost i inspiracija proizlazi iz poznavanja neke teme. Ono što nam trenutno umjetna inteligencija omogućava da u samo nekoliko sekundi dođemo do analize koju smo nekad znali raditi mjesecima. Recimo, kad nas je jedna slovenska vinarija zamolila da kreiramo proizvod o kojem će cijeli svijet pričati, mi smo proveli mjesece i mjesece kopajući po raznim istraživanjima po cijelom svijetu o tome što su ljudi otkrili vezano za proizvodnju vina i nakon x mjeseci došli smo do istraživanja jedne profesorice sa Sveučilišta u Kaliforniji koja je otkrila da svjetlost smeta pjenušavim vinima i da bi zapravo trebala biti uzgajana u potpunom mraku i na osnovu toga smo mi napravili prvi pjenušac nastao u potpunom mraku "Untouched by light". O tome su pisali svi vinski mediji na svijetu i tako se pročulo za tu vinariju. Za to su nam trebali mjeseci i mjeseci dosadnog kopanja, a danas bi vjerojatno do tog istraživanja došli u nekoliko minuta s nekoliko naredbi ukucanih u ChatGPT – konkretno je pojasnio Davor Bruketa koji smatra da je u tom analitičkom dijelu kreativnog procesa ChatGPT postao fantastičan alat koji na neki način doprinosi našoj inspiraciji.

A koja je budućnost kreativne industrije, odnosno u kojem će se ona smjeru razvijati? Naš poznati kreativac do sada je, prema vlastitim riječima, bio iznimno loš vrač pogađač po tom pitanju s obzirom na to da nije predvidio niti ChatGPT ali niti alate poput Dalija koji tekst pretvaraju u sliku.

- U kreativnoj industriji će se raditi mašinski. Ona neka prosječna kreativnost koja je popunjavala rupe će biti zamijenjena s umjetnom inteligencijom. Međutim, nisu svi ljudi jednako kreativni i mislim da će vrhunske ideje i dalje dolaziti od ljudi, samo će dolaziti puno brže i puno lakše s puno više inspiracije nego što je to bio slučaj do sada. Umjetna inteligencija nije tu da samo istražuje ono što je do sada napravljeno, ona nas i inspirira i educira, a hoće li nas potpuno zamijeniti, vidjet ćemo. Ono što nikad sigurno neće zamijeniti je to da su ljudi tu da se diraju, grle i ljube, pa ako ništa drugo to ćemo sigurno uvijek raditi. A što sad, možda i ne moramo raditi oglase – zaključio je Davor Bruketa.

